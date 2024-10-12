rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 08:37

Published 12 октября, 08:37

Modified 12 октября, 08:39

Updated 12 октября, 08:39

Фонтаны в Ростовской области массово заливают мылом

Фонтаны в Ростовской области массово заливают мылом

12 октября 2024, 08:37
Фото: 1MI
Фонтаны в Ростовской области массово заливают мылом
Очевидцы делятся в соцсетях очередным пенным фонтаном в центре Ростова-на-Дону. В этот раз жидкое мыло залили в декоративное сооружение рядом с Комсомольским сквером.

Кадры «пенной вечеринки» появились 11 октября в telegram-канале «Это Ростов новости». На них видно, как на поверхности воды образовалась белая пена.

— Две женщины в черном залили мыло в фонтан на Мечникова/Соборном и быстро ушли. Это новый вид приколов? — поинтересовался автор поста.
Фото: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/68091
Разбилась вдребезги: легковушка попала в ДТП и врезалась в столб в Ростове
Узнать подробнее

В этот же фонтан неизвестные заливали шампунь в конце сентября. А через неделю кто-то повторил шалость в Новочеркасске.

Местные жители были возмущены происходящим. Горожане уверены, что насосы в фонтанах не предназначены для мыльных растворов и быстро придут в негодность такими темпами. Некоторые отнеслись к «пенной вечеринке» с юмором:

— Вдруг они хотели искупаться, — написали в комментариях одни.
— Замочили — завтра придут стирать, — подхватили другие.
Читайте также:
«Видела, как летело»: жители сообщают о белых следах в небе в Ростовской областиВласти Ростова отреагировали на деревья, обнесенные ларьками в парке ПлевенМассовое ДТП с участием бензовоза произошло на трассе под Ростовом
#Евгения Волкова#Новости#Ростов-на-Дону#Фонтаны#Соцсети#Инцидент#Очевидцы#Мыло
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика