Фонтаны в Ростовской области массово заливают мылом

Posted 12 октября, 08:37
Published 12 октября, 08:37
Modified 12 октября, 08:39
Updated 12 октября, 08:39
Кадры «пенной вечеринки» появились 11 октября в telegram-канале «Это Ростов новости». На них видно, как на поверхности воды образовалась белая пена.
— Две женщины в черном залили мыло в фонтан на Мечникова/Соборном и быстро ушли. Это новый вид приколов? — поинтересовался автор поста.
Местные жители были возмущены происходящим. Горожане уверены, что насосы в фонтанах не предназначены для мыльных растворов и быстро придут в негодность такими темпами. Некоторые отнеслись к «пенной вечеринке» с юмором:
— Вдруг они хотели искупаться, — написали в комментариях одни.
— Замочили — завтра придут стирать, — подхватили другие.