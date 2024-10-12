Фура и «Газель» вылетели с трассы в кювет в Ростовской области

Posted 12 октября, 11:17
Published 12 октября, 11:17
Modified 12 октября, 11:18
Updated 12 октября, 11:18
Происшествие случилось на трассе рядом с хутором Ленина, недалеко от Ростова-на-Дону. Большегруз и «Газель» вылетели с дороги, прорвали барьерное ограждение и угодили в кювет.
В управлении ГИБДД подробностями аварии пока не делились. О состоянии водителей фуры и «Газели» ничего не известно.
При этом очевидцы сообщают, что похожее ДТП произошло в том же месте накануне, 11 октября. Тогда там столкнулись грузовик и зерновоз, после чего они вылетели в кювет.
Ранее мужчина погиб в ДТП с «Газелью» на М-4 «Дон» в Ростовской области.