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Posted 12 октября, 11:17

Published 12 октября, 11:17

Modified 12 октября, 11:18

Updated 12 октября, 11:18

ДТП с участием грузовика и «Газели» произошло 12 октября в Аксайском районе

Фура и «Газель» вылетели с трассы в кювет в Ростовской области

12 октября 2024, 11:17
Фото: 1MI
ДТП с участием грузовика и «Газели» произошло 12 октября в Аксайском районе
ДТП с участием грузовика и «Газели» произошло 12 октября в Аксайском районе, кадрами с места событий делится сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Происшествие случилось на трассе рядом с хутором Ленина, недалеко от Ростова-на-Дону. Большегруз и «Газель» вылетели с дороги, прорвали барьерное ограждение и угодили в кювет.

Видео: Вконтакте «Это Ростов! Новости». ДТП с участием грузовика и «Газели» произошло 12 октября в Аксайском районе

В управлении ГИБДД подробностями аварии пока не делились. О состоянии водителей фуры и «Газели» ничего не известно.

При этом очевидцы сообщают, что похожее ДТП произошло в том же месте накануне, 11 октября. Тогда там столкнулись грузовик и зерновоз, после чего они вылетели в кювет.

Ранее мужчина погиб в ДТП с «Газелью» на М-4 «Дон» в Ростовской области.

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