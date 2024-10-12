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Posted 12 октября, 10:53

Published 12 октября, 10:53

Modified 12 октября, 10:55

Updated 12 октября, 10:55

Крупный мультитемпературный склад появится в Ростовской области

Гигантский распределительный центр за 1 млрд руб построят в Ростовской области

12 октября 2024, 10:53
Фото: Правительство Ростовской области
Крупный мультитемпературный склад появится в Ростовской области
Крупный мультитемпературный склад появится в Ростовской области, сообщили в министерстве экономического развития региона.

В Ростове-на-Дону откроют современный склад с возможностью регулирования температуры хранения от -24 до +18 градусов. Распределительный центр появится на территории бизнес-парка «ГПЗ».

Достроить склад должны в этом году. Его площадь составит несколько тысяч квадратных метров. В возведение распределительного центра вложили порядка одного миллиарда рублей. Уже сейчас на предприятии работают более 100 человек.

В Ростовской области до конца 2025 года откроется логистический центр Wildberries
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Ранее сообщалось, что крупный аграрный рынок собираются открыть под Ростовом в этом году. Готовность объекта составляет 95%.

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