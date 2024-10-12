Гигантский распределительный центр за 1 млрд руб построят в Ростовской области

Posted 12 октября, 10:53
Published 12 октября, 10:53
Modified 12 октября, 10:55
Updated 12 октября, 10:55
В Ростове-на-Дону откроют современный склад с возможностью регулирования температуры хранения от -24 до +18 градусов. Распределительный центр появится на территории бизнес-парка «ГПЗ».
Достроить склад должны в этом году. Его площадь составит несколько тысяч квадратных метров. В возведение распределительного центра вложили порядка одного миллиарда рублей. Уже сейчас на предприятии работают более 100 человек.
Ранее сообщалось, что крупный аграрный рынок собираются открыть под Ростовом в этом году. Готовность объекта составляет 95%.