«Осталось сливок добавить»: жители Ростова жалуются на ржавую воду из-под кранов

Posted 12 октября, 14:21
Published 12 октября, 14:21
Modified 12 октября, 18:11
Updated 12 октября, 18:11
Ростовчане жалуются, что платят большие деньги по тарифам ЖКХ, но при этом сами услуги далеки от стандартов качества. Последние несколько дней в домах из-под кранов стала идти ржавая вода с неприятным запахом. Такие жалобы поступают от жителей улиц Ерёменко, Новаторов, Врубовой и некоторых других.
«За неделю на улице Новаторов, дом 30, корпус 1, отключали три раза холодную воду. Целый день нет, вечером дают и жижа течёт из крана. Вонь страшная, сантехника вся грязная. Безобразие! За что деньги платим?».
«На Врубовой такая же вода! Бывала, конечно, грязная, но чтобы вот такая — в первый раз», — пишут жители.
«Какавочная настоящая», «Полная ванная вискаря с колой», «Фраппучино на овсяном молоке», «Осталось сливок добавить», — иронизируют другие жители города.
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