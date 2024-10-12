«Осталось сливок добавить»: жители Ростова жалуются на ржавую воду из-под кранов

Ростовчане жалуются, что платят большие деньги по тарифам ЖКХ, но при этом сами услуги далеки от стандартов качества. Последние несколько дней в домах из-под кранов стала идти ржавая вода с неприятным запахом. Такие жалобы поступают от жителей улиц Ерёменко, Новаторов, Врубовой и некоторых других.