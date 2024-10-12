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Posted 12 октября, 14:21

Published 12 октября, 14:21

Modified 12 октября, 18:11

Updated 12 октября, 18:11

Жители некоторых районов Ростова жалуются на грязную воду в своих кранах

«Осталось сливок добавить»: жители Ростова жалуются на ржавую воду из-под кранов

12 октября 2024, 14:21
Фото: 1MI
Жители некоторых районов Ростова жалуются на грязную воду в своих кранах

Жители Ростова жалуются на ржавую и вонючую воду из-под кранов

Жители некоторых районов Ростова жалуются на грязную воду в своих кранах, гневные комментарии они оставляют в сообществах в соцсетях.

Ростовчане жалуются, что платят большие деньги по тарифам ЖКХ, но при этом сами услуги далеки от стандартов качества. Последние несколько дней в домах из-под кранов стала идти ржавая вода с неприятным запахом. Такие жалобы поступают от жителей улиц Ерёменко, Новаторов, Врубовой и некоторых других.

«За неделю на улице Новаторов, дом 30, корпус 1, отключали три раза холодную воду. Целый день нет, вечером дают и жижа течёт из крана. Вонь страшная, сантехника вся грязная. Безобразие! За что деньги платим?».
«На Врубовой такая же вода! Бывала, конечно, грязная, но чтобы вот такая — в первый раз», — пишут жители.
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«Какавочная настоящая», «Полная ванная вискаря с колой», «Фраппучино на овсяном молоке», «Осталось сливок добавить», — иронизируют другие жители города.

Ранее стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие ЖКУ.

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