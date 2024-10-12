Камеры с системой распознавания лиц заработали в Ростовской области

Posted 12 октября, 07:33
Published 12 октября, 07:33
Modified 12 октября, 07:33
Updated 12 октября, 07:33
Всего в регионе установлены 647 камер правоохранительного сегмента. Из них 254 — камеры с модулем распознавания лиц. В правительстве области назвали это «инновационным решением» для региона.
Данные с камер анализируются с помощью специальной программы. Предполагается, что система распознавания лиц поможет искать преступников, основываясь на их фотографиях или скриншотах с видео.
Количество таких камер в Ростовской области будет увеличиваться. Власти отмечают, что нужно строго и продуманно проходить не только к вопросам покупки камер, но и к месту их установки.
Ранее частный детектив рассказал RostovGazeta, что система распознавания лиц может помочь в поисках пропавшего родственника.