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Posted 12 октября, 07:33

Published 12 октября, 07:33

Modified 12 октября, 07:33

Updated 12 октября, 07:33

В Ростовской области к комплексу «Безопасный город» подключили систему распознавания лиц

Камеры с системой распознавания лиц заработали в Ростовской области

12 октября 2024, 07:33
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области к комплексу «Безопасный город» подключили систему распознавания лиц
В Ростовской области к комплексу «Безопасный город» подключили систему распознавания лиц, сообщили в правительстве региона.

Всего в регионе установлены 647 камер правоохранительного сегмента. Из них 254 — камеры с модулем распознавания лиц. В правительстве области назвали это «инновационным решением» для региона.

Данные с камер анализируются с помощью специальной программы. Предполагается, что система распознавания лиц поможет искать преступников, основываясь на их фотографиях или скриншотах с видео.

Количество таких камер в Ростовской области будет увеличиваться. Власти отмечают, что нужно строго и продуманно проходить не только к вопросам покупки камер, но и к месту их установки.

Почти тысячу камер распознавания лиц установят в Ростовской области в 2024 году
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Ранее частный детектив рассказал RostovGazeta, что система распознавания лиц может помочь в поисках пропавшего родственника.

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