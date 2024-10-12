Падения цен не будет: картофель подорожал на треть из-за засухи в Ростовской области

Posted 12 октября, 12:04
Published 12 октября, 12:04
Modified 12 октября, 18:14
Updated 12 октября, 18:14
Стоимость картофеля на рынках региона выросла примерно на треть. Килограмм овоща можно в среднем купить за 60 рублей. Руководитель Ростовстата Марина Самойлова оценила рост в 73%. При этом продавцы отмечают, что снижать стоимость овоща не планируют.
Подорожание картофеля объясняют природными катаклизмами этого года: отсутствием осадков летом и аномальной жарой. При температуре свыше +25 градусов картофель просто не растёт. Из-за этого объёмы его урожая снизились примерно на 40%.