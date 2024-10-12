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Posted 12 октября, 12:04

Published 12 октября, 12:04

Modified 12 октября, 18:14

Updated 12 октября, 18:14

Из-за погодных катаклизмов в Ростовской области выросла стоимость картофеля

Падения цен не будет: картофель подорожал на треть из-за засухи в Ростовской области

12 октября 2024, 12:04
Фото: 1MI
Из-за погодных катаклизмов в Ростовской области выросла стоимость картофеля

Картофель подорожал на треть из-за засухи в Ростовской области

Из-за погодных катаклизмов в Ростовской области выросла стоимость картофеля, сообщили эксперты в эфире «Вести. Дон».

Стоимость картофеля на рынках региона выросла примерно на треть. Килограмм овоща можно в среднем купить за 60 рублей. Руководитель Ростовстата Марина Самойлова оценила рост в 73%. При этом продавцы отмечают, что снижать стоимость овоща не планируют.

Подорожание картофеля объясняют природными катаклизмами этого года: отсутствием осадков летом и аномальной жарой. При температуре свыше +25 градусов картофель просто не растёт. Из-за этого объёмы его урожая снизились примерно на 40%.

Оптовые цены на картофель в Ростовской области подскочили почти в два раза
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Ранее сообщалось, что сливочное масло в Ростовской области подорожало сразу на 50 рублей.

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