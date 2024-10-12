Падения цен не будет: картофель подорожал на треть из-за засухи в Ростовской области

Стоимость картофеля на рынках региона выросла примерно на треть. Килограмм овоща можно в среднем купить за 60 рублей. Руководитель Ростовстата Марина Самойлова оценила рост в 73%. При этом продавцы отмечают, что снижать стоимость овоща не планируют.