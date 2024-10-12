Массовые отключения электричества планируются в Ростове-на-Дону с 14 октября

С 10:00 до 14:00 мск электричества не будет на улице Зоологической, 14-18 и Липецкой, 3. По два часа проведут без света жители домов № 5-29, 40-56 на улице Липецкой, № 12-16 на Футбольной и № 5, 26 на Саратовской (с 10:00 до 12:00 мск); № 5, 2-24 на Саратовской и № 2-6, 1-3 в переулке Полярном (С 12:00 до 14:00 мск).