Массовые отключения электричества планируются в Ростове-на-Дону с 14 октября

Posted 12 октября, 06:26
Published 12 октября, 06:26
Modified 12 октября, 06:28
Updated 12 октября, 06:28
В 09:00 мск электричества не будет в домах, расположенных на улицах Вятской (№ 41Б, 41/1, 41/2, 44Б), Вавилова (№ 54, 54/А, 60, 68, 68/1а, 70, 70/Б, 70/Е, 71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2), Белорусской (№ 151-189), Костромской (№ 1-27, 2-28), Фучика (№ 1-27, 2-28), в переулке Самарском (№ 15-23, 24-38) и проспекте Королева (№ 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/М, 1/П), Днепроградской (№60), Неклиновской (№ 43А, 45А). Там свет отключат до 17:00 мск. В это же время лампочки погаснут в домах в СТ «Железнодорожник», СНТ «Восход», на улицах Смелой, Неклиновской, Ольгинской, Обливской, Полоцкой и в переулке Ригельном.
С 10:00 до 14:00 мск электричества не будет на улице Зоологической, 14-18 и Липецкой, 3. По два часа проведут без света жители домов № 5-29, 40-56 на улице Липецкой, № 12-16 на Футбольной и № 5, 26 на Саратовской (с 10:00 до 12:00 мск); № 5, 2-24 на Саратовской и № 2-6, 1-3 в переулке Полярном (С 12:00 до 14:00 мск).
Во вторник, 15 октября, отключения коснутся улицы 40-й линии, 64-84, 25-53; Тюхряева, 60-66, 65-75; Радищева, 13-71, 18-68; 2-й Комбайновой, 1-25, 2-42; Соединяющей, 1-13, 2-22; Коммунальной, 1-25, 2-28; Просвещения, 23-27, 18-42; Червоноармейской, 3-23, 6-22; Веры Пановой, 3-11 и переулка Клавишного, 2-18. Эти дома обесточат с 09:00 до 17:00 мск, как и в переулках Пожарном, 1-19, 2-18; Кецховели, 1-31, 2-24 и Горийском, 1-15, 2-50.
На четыре часа, с 10:00 до 14:00 мск лампочки погаснут в домах № 157, 264, 278 на улице Красноармейской и № 62 на Восточной. Всего пару часов света не будет в переулке Нахичеванском, 56-58 и на улице Красноармейской, 278/58 и 288-298.
Ранее стало известно, когда в Ростовской области пропадет телерадиосигнал.