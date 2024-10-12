Массовые сбои в работе радио и ТВ начнутся в Ростовской области с 14 октября

Posted 12 октября, 05:59
Published 12 октября, 05:59
Modified 12 октября, 06:01
Updated 12 октября, 06:01
С 10:00 до 19:00 мск 14 октября возможны помехи в городе Новошахтинске. В это же время проведут профилактику в поселке Конезавод имени Буденного Сальского района. С 11:00 до 17:00 мск — в хуторе Нижнекалинове Константиновского района.
На следующий день аналогичная ситуация будет в хуторе Свободном Тацинского района (с 11:00 до 17:00 мск) и в селе Ефремовка Неклиновского района (с 10:00 до 16:00 мск). Также сигнал повторно пропадет в поселке Конезавод имени Буденного (с 10:00 до 17:00 мск).
Жители хуторов Ильинка Белокалитвинского района и Камышевка Орловского района, а также города Красный Сулин не смогут посмотреть телевизор и послушать радио 16 октября с 11:00 до 17:00 мск. В этот же день с 10:00 до 17:00 мск начнутся перебои в поселке Конезавод имени Буденного.
В четверг, 17 октября сигнал пропадет в хуторе Солонецком Обливского района и в городах Семикаракорске (с 11:00 до 17:00 мск), в Новочеркасске (с 10:00 до 19:00 мск), в поселке Конезавод имени Буденного (с 10:00 до 17:00 мск).
Профилактические работы повторно проведут в поселке Конезавод имени Буденного 18 октября с 10:00 до 17:00 мск. На час меньше, с 11:00 до 17:00 мск будут помехи в селе Алексеево-Лозовское Чертковского района и слободе Большая Мартыновка.
Кроме того, из-за солнечной активности проблемы с телерадиосигналом будут наблюдаться с 14 по 20 октября в Ростове, Сальске, Волгодонске, Морозовске, Каменске-Шахтинске, станице Вешенской и ряде других населенных пунктах.