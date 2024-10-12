rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября, 05:59

Published 12 октября, 05:59

Modified 12 октября, 06:01

Updated 12 октября, 06:01

Массовые перебои в работе радио и ТВ начнутся в Ростовской области с 14 октября

Массовые сбои в работе радио и ТВ начнутся в Ростовской области с 14 октября

12 октября 2024, 05:59
Фото: 1MI
Массовые перебои в работе радио и ТВ начнутся в Ростовской области с 14 октября
С 14 по 20 октября в части Ростовской области пропадет телерадиосигнал, сообщают в РТРС.

С 10:00 до 19:00 мск 14 октября возможны помехи в городе Новошахтинске. В это же время проведут профилактику в поселке Конезавод имени Буденного Сальского района. С 11:00 до 17:00 мск — в хуторе Нижнекалинове Константиновского района.

На следующий день аналогичная ситуация будет в хуторе Свободном Тацинского района (с 11:00 до 17:00 мск) и в селе Ефремовка Неклиновского района (с 10:00 до 16:00 мск). Также сигнал повторно пропадет в поселке Конезавод имени Буденного (с 10:00 до 17:00 мск).

ТВ и радио перестанут работать в Ростовской области из-за активности солнца
Узнать подробнее

Жители хуторов Ильинка Белокалитвинского района и Камышевка Орловского района, а также города Красный Сулин не смогут посмотреть телевизор и послушать радио 16 октября с 11:00 до 17:00 мск. В этот же день с 10:00 до 17:00 мск начнутся перебои в поселке Конезавод имени Буденного.

В четверг, 17 октября сигнал пропадет в хуторе Солонецком Обливского района и в городах Семикаракорске (с 11:00 до 17:00 мск), в Новочеркасске (с 10:00 до 19:00 мск), в поселке Конезавод имени Буденного (с 10:00 до 17:00 мск).

Профилактические работы повторно проведут в поселке Конезавод имени Буденного 18 октября с 10:00 до 17:00 мск. На час меньше, с 11:00 до 17:00 мск будут помехи в селе Алексеево-Лозовское Чертковского района и слободе Большая Мартыновка.

Кроме того, из-за солнечной активности проблемы с телерадиосигналом будут наблюдаться с 14 по 20 октября в Ростове, Сальске, Волгодонске, Морозовске, Каменске-Шахтинске, станице Вешенской и ряде других населенных пунктах.

Читайте также:
Радио и телевидение перестанут работать в Ростовской областиВ начале недели перестанет работать радио и ТВ в части Ростовской областиМассовые перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области начнутся 16 сентября
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Профилактика#Радио#Жители#Города#ТВ#Поселки#Хуторы#Сигнал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика