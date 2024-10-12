Массовые сбои в работе радио и ТВ начнутся в Ростовской области с 14 октября

На следующий день аналогичная ситуация будет в хуторе Свободном Тацинского района (с 11:00 до 17:00 мск) и в селе Ефремовка Неклиновского района (с 10:00 до 16:00 мск). Также сигнал повторно пропадет в поселке Конезавод имени Буденного (с 10:00 до 17:00 мск).