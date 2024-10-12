Мотоциклист попал под колёса автобуса в Ростовской области

Posted 12 октября, 16:02
Published 12 октября, 16:02
Modified 13 октября, 05:47
Updated 13 октября, 05:47
Авария произошла в центре города Шахты 12 октября. Городской автобус, ехавший без пассажиров, не пропустил на повороте мотоциклиста и влетел в него. Водитель мототранспорта попал под колёса автобуса.
Подбежавшие к мотоциклисту очевидцы попытались помочь ему, но его травмы оказались слишком серьёзными и несовместимыми с жизнью. Он скончался прямо на месте ДТП. Известно, что погибшему было 35 лет.
В управлении ГИБДД сообщили, что начала расследование по факту происшествия.
Ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть сбила мужчину.