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Posted 12 октября, 16:02

Published 12 октября, 16:02

Modified 13 октября, 05:47

Updated 13 октября, 05:47

В Шахтах Ростовской области водитель мотоцикла погиб после столкновения с автобусом

Мотоциклист попал под колёса автобуса в Ростовской области

12 октября 2024, 16:02
Фото: ГИБДД
В Шахтах Ростовской области водитель мотоцикла погиб после столкновения с автобусом
В Шахтах Ростовской области водитель мотоцикла погиб после столкновения с автобусом, сообщили в управлении ГИБДД.

Авария произошла в центре города Шахты 12 октября. Городской автобус, ехавший без пассажиров, не пропустил на повороте мотоциклиста и влетел в него. Водитель мототранспорта попал под колёса автобуса.

Подбежавшие к мотоциклисту очевидцы попытались помочь ему, но его травмы оказались слишком серьёзными и несовместимыми с жизнью. Он скончался прямо на месте ДТП. Известно, что погибшему было 35 лет.

Видео: ВКонтакте «Ростов Главный». В Шахтах Ростовской области водитель мотоцикла погиб после столкновения с автобусом

В управлении ГИБДД сообщили, что начала расследование по факту происшествия.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть сбила мужчину.

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