Несколько человек задержаны после массовой драки блогера и фанатов «СКА-Ростов»

Литвин возмутился оскорбительным выкрикам фанатов «СКА-Ростов». Он подошёл к трибунам и ударил по голове одного из ростовских болельщиков. Завязалась массовая драка. Разнять её попытался Баста. Он заявил, что болельщики LitEnergy первыми начали оскорблять соперников. Вскоре потасовка продолжилась.