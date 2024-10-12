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Posted 12 октября, 17:03

Published 12 октября, 17:03

Modified 12 октября, 17:03

Updated 12 октября, 17:03

Несколько человек задержаны после массовой драки блогера и фанатов «СКА-Ростов»

Несколько человек задержаны после массовой драки блогера и фанатов «СКА-Ростов»

12 октября 2024, 17:03
Фото: «СКА-Ростов»
Несколько человек задержаны после массовой драки блогера и фанатов «СКА-Ростов»
Михаил Литвин задержан после драки на стадионе во время матча с участием «СКА-Ростов», сообщает Telegram-канал 112.

Драка произошла 12 октября на матче футбольной Медиалиги. На поле сошлись клуб LitEnergy, принадлежащий блогеру Михаилу Литвину», и «СКА-Ростов» рэпера Басты.

Литвин возмутился оскорбительным выкрикам фанатов «СКА-Ростов». Он подошёл к трибунам и ударил по голове одного из ростовских болельщиков. Завязалась массовая драка. Разнять её попытался Баста. Он заявил, что болельщики LitEnergy первыми начали оскорблять соперников. Вскоре потасовка продолжилась.

Разнимать буйную толпу прибыли полицейские. На Литвина составили протокол о мелком хулиганстве. Его отправили в изолятор. Также задержан друг блогера Рустам Ахмадулин и фанат «СКА-Ростов» Сергей Плынин.

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Спортивные медиа сообщали, что Михаил Литвин может получить долгосрочную дисквалификацию за драку с болельщиком «СКА-Ростов».

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