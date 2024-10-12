Появились кадры сноса легендарного ресторана «Балканы» в Ростове

Posted 12 октября, 08:08
Published 12 октября, 08:08
Modified 12 октября, 08:10
Updated 12 октября, 08:10
Жители Ростова обратили внимание на снос легендарного, но уже давно заброшенного ресторана «Балканы» на Нижнебульварной улице, 14. Заведение имело большую популярность в годы СССР, но прекратило работу в 90-е. Отличительной особенностью здания стала его уникальная мозаика. К счастью, спасти её от полного уничтожения смогли активисты Фонда «Внимание» и движения «Том Сойер Фест».
На кадрах с места событий можно увидеть, как рабочие выбивают резную стену здания.