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Posted 12 октября, 08:08

Published 12 октября, 08:08

Modified 12 октября, 08:10

Updated 12 октября, 08:10

В Ростове-на-Дону сносят ресторан «Балканы»

Появились кадры сноса легендарного ресторана «Балканы» в Ростове

12 октября 2024, 08:08
Фото: Фонд «Внимание»
В Ростове-на-Дону сносят ресторан «Балканы»
В Ростове-на-Дону сносят ресторан «Балканы», ранее мозаику заведения спасли активисты Фонда «Внимание» и движения «Том Сойер Фест».

Жители Ростова обратили внимание на снос легендарного, но уже давно заброшенного ресторана «Балканы» на Нижнебульварной улице, 14. Заведение имело большую популярность в годы СССР, но прекратило работу в 90-е. Отличительной особенностью здания стала его уникальная мозаика. К счастью, спасти её от полного уничтожения смогли активисты Фонда «Внимание» и движения «Том Сойер Фест».

Мозаика в ресторане «Балканы» в РостовеМозаика в ресторане «Балканы» в Ростове
Мозаика в ресторане «Балканы» в Ростове. Фото: Фонд «Внимание»

На кадрах с места событий можно увидеть, как рабочие выбивают резную стену здания.

Видео: Telegram-канал «Че по Ростову?». В Ростове-на-Дону сносят ресторан «Балканы»

Ранее сообщалось, что в центре Ростова снесут 124-летнее здание.

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