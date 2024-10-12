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Posted 12 октября, 13:56

Published 12 октября, 13:56

Modified 12 октября, 18:13

Updated 12 октября, 18:13

Ростовчанин Баста подрался с популярным блогером из-за футбола

Ростовчанин Баста подрался с популярным блогером из-за футбола

12 октября 2024, 13:56
Фото: Telegram-канал Басты
Ростовчанин Баста подрался с популярным блогером из-за футбола
Известный блогер Михаил Литвин устроил драку на матче футбольного клуба «СКА-Ростов», пишут спортивные СМИ.

Литвин является президентом медийной футбольной команды LitEnergy. Его клуб сошёлся в спортивном поединке с командой «СКА-Ростов», которая в этом году ушла в медиалигу.

Во время матча Михаил Литвин подбежал к трибунам с болельщиками «СКА-Ростов». Блогеру не понравились их выкрики и высказывания в его адрес. Литвин ударил одного из болельщиков, после чего произошла драка. В ситуацию вмешался Баста, владеющий «СКА-Ростов». Между рэпером и блогером произошёл разговор на повышенных тонах.

Видео: ВКонтакте «Ростов Главный». Ростовчанин Баста сцепился с популярным блогером из-за футбола

Баста заявил, что фанаты LitEnergy первыми начали оскорблять соперников. Во время разговора ростовчанина с Литвиным к блогеру подбежал другой болельщик и ударил его. Из-за этого потасовка продолжилась.

Конфликт между болельщиками и лидерами клубов пока не закончился.

Ранее спортдиректор «СКА-Ростов» лишился 60 тысяч рублей после поездки в ростовском такси.

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