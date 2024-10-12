Ростовчанин Баста подрался с популярным блогером из-за футбола

Во время матча Михаил Литвин подбежал к трибунам с болельщиками «СКА-Ростов». Блогеру не понравились их выкрики и высказывания в его адрес. Литвин ударил одного из болельщиков, после чего произошла драка. В ситуацию вмешался Баста, владеющий «СКА-Ростов». Между рэпером и блогером произошёл разговор на повышенных тонах.