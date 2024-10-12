Школьница попала под колёса внедорожника в Ростовской области

Posted 12 октября, 10:01
Published 12 октября, 10:01
Modified 12 октября, 10:03
Updated 12 октября, 10:03
Происшествие случилось вечером 11 октября возле дома №133 в переулке Гоголевском в Таганроге. Водитель внедорожника Geely Tugella сбил 11-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в неустановленном для этого месте.
Девочка получила серьёзные травмы и сейчас находится в больнице.
Полицейские начали расследование инцидента.
Ранее шестилетняя девочка пострадала в ДТП в Ростове на улице Малиновского. Там столкнулись Mercedes и ВАЗ-2112. От удара их буквально раскинуло в разные стороны. Оба водителя остались целы. При этом инспекторы отметили, что от более серьёзных травм девочку спасло удерживающее кресло.