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Posted 12 октября, 10:01

Published 12 октября, 10:01

Modified 12 октября, 10:03

Updated 12 октября, 10:03

Водитель сбил 11-летнюю девочку в Таганроге

Школьница попала под колёса внедорожника в Ростовской области

12 октября 2024, 10:01
Фото: 1MI
Водитель сбил 11-летнюю девочку в Таганроге
Водитель сбил 11-летнюю девочку в Таганроге, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось вечером 11 октября возле дома №133 в переулке Гоголевском в Таганроге. Водитель внедорожника Geely Tugella сбил 11-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

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Девочка получила серьёзные травмы и сейчас находится в больнице.

Полицейские начали расследование инцидента.

Ранее шестилетняя девочка пострадала в ДТП в Ростове на улице Малиновского. Там столкнулись Mercedes и ВАЗ-2112. От удара их буквально раскинуло в разные стороны. Оба водителя остались целы. При этом инспекторы отметили, что от более серьёзных травм девочку спасло удерживающее кресло.

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