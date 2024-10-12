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Posted 12 октября, 07:08

Published 12 октября, 07:08

Modified 12 октября, 07:10

Updated 12 октября, 07:10

Силами ПВО отразили атаку 16 беспилотников над Азовским морем

Силами ПВО отразили атаку 16 беспилотников над Азовским морем

12 октября 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
Силами ПВО отразили атаку 16 беспилотников над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря силами противовоздушной обороны перехватили 16 беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Попытку террористической атаки пресекли в ночь на 12 октября. Дроны заметили в небе над Азовским морем, которое примыкает сразу к нескольким российским регионам, в том числе к Ростовской области.

Дежурными средствами ПВО уничтожили все 16 БПЛА самолетного типа. Всего за ночь перехватили 47 беспилотников. Из них 17 сбили в Краснодарском крае, 12 — в Курской области и еще два — в Белгородской.

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Прошлой ночью севернее Каменска-Шахтинского в Ростовской области сбили четыре дрона неустановленного типа. До этого, 9 и 10 октября уничтожили еще по десятку дронов. В результате падения обломков одного из них произошел крупный пожар в Кагальницком районе. К счастью, никто не пострадал, а спасатели быстро потушили пламя.

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