Силами ПВО отразили атаку 16 беспилотников над Азовским морем

Прошлой ночью севернее Каменска-Шахтинского в Ростовской области сбили четыре дрона неустановленного типа. До этого, 9 и 10 октября уничтожили еще по десятку дронов. В результате падения обломков одного из них произошел крупный пожар в Кагальницком районе. К счастью, никто не пострадал, а спасатели быстро потушили пламя.