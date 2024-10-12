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Posted 12 октября, 09:08

Published 12 октября, 09:08

Modified 12 октября, 09:09

Updated 12 октября, 09:09

Резкое потепление придёт на юг России

Синоптик Вильфанд предупредил о «взрыве тепла» в Ростовской области до +25

12 октября 2024, 09:08
Фото: rostovgazeta.ru
Резкое потепление придёт на юг России
Резкое потепление придёт на юг России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным эксперта, в ближайшую неделю южные регионы столкнутся со «взрывом тепла». Температура воздуха местами достигнет +25 градусов.

Нынешнюю осень на юге России Вильфанд охарактеризовал как крайне комфортную. Температура в среднем составляет +23 — +25 градусов. Постепенно снижаться она начнёт только во второй половине октября. При этом всё равно возможна новая волна потепления.

«Не исключено, что будет ещё один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха 23 — 25 градусов, температура воды — 21», — считает Вильфанд.

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Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, когда в дома дадут тепло.

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