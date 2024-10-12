Синоптик Вильфанд предупредил о «взрыве тепла» в Ростовской области до +25

Posted 12 октября, 09:08
Published 12 октября, 09:08
Modified 12 октября, 09:09
Updated 12 октября, 09:09
По данным эксперта, в ближайшую неделю южные регионы столкнутся со «взрывом тепла». Температура воздуха местами достигнет +25 градусов.
Нынешнюю осень на юге России Вильфанд охарактеризовал как крайне комфортную. Температура в среднем составляет +23 — +25 градусов. Постепенно снижаться она начнёт только во второй половине октября. При этом всё равно возможна новая волна потепления.
«Не исключено, что будет ещё один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха 23 — 25 градусов, температура воды — 21», — считает Вильфанд.