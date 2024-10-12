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Posted 12 октября, 06:25

Published 12 октября, 06:25

Modified 12 октября, 06:27

Updated 12 октября, 06:27

Жительнице Ростова-на-Дону хотели отрезать матку после ЭКО

Смертельно опасная беременность наступила у жительницы Ростова после ЭКО

12 октября 2024, 06:25
Фото: 1MI
Жительнице Ростова-на-Дону хотели отрезать матку после ЭКО
Врачи Ростова-на-Дону столкнулись с редчайшим осложнением после ЭКО — опасное расположение плодного яйца. Беременность могла просто убить женщину, информирует пресс-служба РостГМУ.

Жительница донской столицы пришла к врачам РостГМУ, желая сохранить репродуктивную способность. Дело в том, что после того как пациентке сделали процедуру ЭКО, плодное яйцо закрепилось в области крупных маточных артерий. С развитием беременности плод начал бы врастать в них, что привело бы к неминуемой смерти женщины. Единственный выход, который видели специалисты другой клиники, это гистерэктомия (ударение матки).

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Медики решились на сложнейшую операцию в области акушерства и гинекологии. Так, 37-летней пациентке перевязали основные сосуды, снабжающие матку, чтобы женщина не умерла от кровопотери. Далее для сохранения объема крови подключили прибор Cell Saver, который собирал кровь пациентки и возвращал ее обратно. Затем врачи иссекли ложе беременности и сшили матку.

Добавим, что в будущем ростовчанка сможет иметь детей.

Ранее жительница Ростова-на-Дону сделала аборт, но все равно родила ребенка.

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