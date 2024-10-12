Смертельно опасная беременность наступила у жительницы Ростова после ЭКО

Posted 12 октября, 06:25
Published 12 октября, 06:25
Modified 12 октября, 06:27
Updated 12 октября, 06:27
Жительница донской столицы пришла к врачам РостГМУ, желая сохранить репродуктивную способность. Дело в том, что после того как пациентке сделали процедуру ЭКО, плодное яйцо закрепилось в области крупных маточных артерий. С развитием беременности плод начал бы врастать в них, что привело бы к неминуемой смерти женщины. Единственный выход, который видели специалисты другой клиники, это гистерэктомия (ударение матки).
Медики решились на сложнейшую операцию в области акушерства и гинекологии. Так, 37-летней пациентке перевязали основные сосуды, снабжающие матку, чтобы женщина не умерла от кровопотери. Далее для сохранения объема крови подключили прибор Cell Saver, который собирал кровь пациентки и возвращал ее обратно. Затем врачи иссекли ложе беременности и сшили матку.
Добавим, что в будущем ростовчанка сможет иметь детей.
Ранее жительница Ростова-на-Дону сделала аборт, но все равно родила ребенка.