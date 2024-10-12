Смертельно опасная беременность наступила у жительницы Ростова после ЭКО

Жительница донской столицы пришла к врачам РостГМУ, желая сохранить репродуктивную способность. Дело в том, что после того как пациентке сделали процедуру ЭКО, плодное яйцо закрепилось в области крупных маточных артерий. С развитием беременности плод начал бы врастать в них, что привело бы к неминуемой смерти женщины. Единственный выход, который видели специалисты другой клиники, это гистерэктомия (ударение матки).