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Posted 12 октября, 08:40

Published 12 октября, 08:40

Modified 12 октября, 08:40

Updated 12 октября, 08:40

Стоимость сливочного масла резко подскочила в Ростове

Стало известно, где в Ростове продают самое дешёвое сливочное масло

12 октября 2024, 08:40
Фото: rostovgazeta.ru
Стоимость сливочного масла резко подскочила в Ростове

Стоимость сливочного масла резко подскочила в Ростове

Дешевле всего сливочное масло обойдётся на рынке в Ростове-на-Дону, выяснил корреспондент RostovGazeta.

Сливочное масло подорожало практически во всех регионах России. Если верить официальным данным Росстата, в Ростовской области в январе 2024 года килограмм сливочного масла в среднем стоил 754,27 рубля. Затем с каждым месяцем стоимость продукта значительно возрастала. К августу килограмм масла подорожал уже до 863,44 рубля за килограмм. Таким образом, индексация цен с начала года составила почти 15%.

Цены на сливочное масло в Ростовской области подскочили на 100 рублей
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Согласно официальным данным статистики, упаковка масла весом в 250 граммов должна стоить чуть больше 188 рублей. Но эти данные идут вразрез с реальными ценами в магазинах и сервисах доставки Ростова.

Например, в «Магните» стоимость брикетов масла по 180 граммов стартует от 200 рублей. В «Пятёрочке» упаковка обойдётся по цене от 190 до 260 рублей. В «Перекрёстке» разные брикеты в зависимости от веса и производителя могут стоить от 150 до 260 рублей. Во «Вкусвилле» цены на сливочное масло ещё выше — до 392 рублей за пачку в 200 граммов.

В сервисе доставки «Самокат» брикеты масла продают по цене от 205 до 279 рублей. В «Яндекс Лавке» можно найти самое дешевое сливочное масло. Брикет в 120 граммов там стоит 149 рублей, а в 170 граммов — 179 рублей.

Цены на масло в магазинах РостоваЦены на масло в магазинах Ростова
Цены на масло в магазинах РостоваЦены на масло в магазинах Ростова
Цены на масло в магазинах Ростова. Фото: rostovgazeta.ru

Дешевле всего сливочное масло в Ростове продают на городских рынках. Например, на Центральном рынке килограмм сливочного масла можно купить за 300 рублей. Самое дорогое масло там обойдётся в тысячу рублей за килограмм.

Дешевле всего сливочное масло в Ростове продают на городских рынках.Дешевле всего сливочное масло в Ростове продают на городских рынках.
Дешевле всего сливочное масло в Ростове продают на городских рынках.. Фото: rostovgazeta.ru

Продавцы объясняют рост цен повышенными затратами на производство молочной продукции. Производителям нужно больше средств выделять на зарплаты сотрудникам, покупку кормов, оборудования и логистику.

Ранее сообщалось, что цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода.

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