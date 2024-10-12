Стало известно, где в Ростове продают самое дешёвое сливочное масло

Posted 12 октября, 08:40
Published 12 октября, 08:40
Modified 12 октября, 08:40
Updated 12 октября, 08:40
Сливочное масло подорожало практически во всех регионах России. Если верить официальным данным Росстата, в Ростовской области в январе 2024 года килограмм сливочного масла в среднем стоил 754,27 рубля. Затем с каждым месяцем стоимость продукта значительно возрастала. К августу килограмм масла подорожал уже до 863,44 рубля за килограмм. Таким образом, индексация цен с начала года составила почти 15%.
Согласно официальным данным статистики, упаковка масла весом в 250 граммов должна стоить чуть больше 188 рублей. Но эти данные идут вразрез с реальными ценами в магазинах и сервисах доставки Ростова.
Например, в «Магните» стоимость брикетов масла по 180 граммов стартует от 200 рублей. В «Пятёрочке» упаковка обойдётся по цене от 190 до 260 рублей. В «Перекрёстке» разные брикеты в зависимости от веса и производителя могут стоить от 150 до 260 рублей. Во «Вкусвилле» цены на сливочное масло ещё выше — до 392 рублей за пачку в 200 граммов.
В сервисе доставки «Самокат» брикеты масла продают по цене от 205 до 279 рублей. В «Яндекс Лавке» можно найти самое дешевое сливочное масло. Брикет в 120 граммов там стоит 149 рублей, а в 170 граммов — 179 рублей.
Дешевле всего сливочное масло в Ростове продают на городских рынках. Например, на Центральном рынке килограмм сливочного масла можно купить за 300 рублей. Самое дорогое масло там обойдётся в тысячу рублей за килограмм.
Продавцы объясняют рост цен повышенными затратами на производство молочной продукции. Производителям нужно больше средств выделять на зарплаты сотрудникам, покупку кормов, оборудования и логистику.
Ранее сообщалось, что цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода.