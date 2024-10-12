Центр погоды «Фобос»: аномальная жара сменится на Дону холодным фронтом и ливнями

Posted 12 октября, 18:06
Published 12 октября, 18:06
Modified 12 октября, 18:06
Updated 12 октября, 18:06
Синоптики отметили, что ещё 12 октября на юге России преобладала солнечная и аномально тёплая погода. Но уже в воскресенье, 13 октября, в южные регионы прорвутся дождевые тучи холодного атмосферного фронта.
В Ростовской области температура воздуха понизится до +13 — +18 градусов. В соседней Кубани будет чуть теплее — +18 — +23 градуса. Волна похолодания распространится также и на Кавказ.
Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, когда в дома города дадут о топление. Чтобы решить этот вопрос, в Ростове проводили голосование.