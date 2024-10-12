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Posted 12 октября, 18:06

Published 12 октября, 18:06

Modified 12 октября, 18:06

Updated 12 октября, 18:06

Аномальная жара сменится холодным фронтом и ливнями в Ростовской области

Центр погоды «Фобос»: аномальная жара сменится на Дону холодным фронтом и ливнями

12 октября 2024, 18:06
Фото: pxhere.com
Аномальная жара сменится холодным фронтом и ливнями в Ростовской области

Аномальная жара сменится холодным фронтом и ливнями в Ростовской области

Настоящая климатическая осень закрепится в Ростовской области уже 13 октября, следует из прогноза Центра погоды «Фобос».

Синоптики отметили, что ещё 12 октября на юге России преобладала солнечная и аномально тёплая погода. Но уже в воскресенье, 13 октября, в южные регионы прорвутся дождевые тучи холодного атмосферного фронта.

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В Ростовской области температура воздуха понизится до +13 — +18 градусов. В соседней Кубани будет чуть теплее — +18 — +23 градуса. Волна похолодания распространится также и на Кавказ.

Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, когда в дома города дадут о топление. Чтобы решить этот вопрос, в Ростове проводили голосование.

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