У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб в 100 процентов

Posted 12 октября, 05:21
Published 12 октября, 05:21
Modified 12 октября, 07:19
Updated 12 октября, 07:19
Так, ФАС оценил стоимость хлеба в таких торговых сетях, как «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит». В этих магазинах зафиксированы чрезмерно высокие средние наценки на хлеб. В основном средняя наценка на товар составила 60%, но на некоторые позиции она достигала 100%.
Самая небольшая наценка — в 5 и 10%, по словам Шаскольского, встречалась у продукции собственных торговых марок.
Ранее цены на сливочное масло в Ростовской области подскочили на 100 рублей.