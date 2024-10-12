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Posted 12 октября, 05:21

Published 12 октября, 05:21

Modified 12 октября, 07:19

Updated 12 октября, 07:19

У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб в 100 процентов

У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб в 100 процентов

12 октября 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney
У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб в 100 процентов
Федеральная антимонопольная служба проверила цены на хлеб в популярных сетевых магазинах России, которые и в том числе располагаются в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Максима Шаскольского.

Так, ФАС оценил стоимость хлеба в таких торговых сетях, как «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит». В этих магазинах зафиксированы чрезмерно высокие средние наценки на хлеб. В основном средняя наценка на товар составила 60%, но на некоторые позиции она достигала 100%.

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Самая небольшая наценка — в 5 и 10%, по словам Шаскольского, встречалась у продукции собственных торговых марок.

Ранее цены на сливочное масло в Ростовской области подскочили на 100 рублей.

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