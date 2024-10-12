У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб в 100 процентов

Так, ФАС оценил стоимость хлеба в таких торговых сетях, как «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит». В этих магазинах зафиксированы чрезмерно высокие средние наценки на хлеб. В основном средняя наценка на товар составила 60%, но на некоторые позиции она достигала 100%.