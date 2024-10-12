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Posted 12 октября, 15:13

Published 12 октября, 15:13

Modified 12 октября, 18:10

Updated 12 октября, 18:10

Главные новости Ростовской области 12 октября

На Дону магазины массово завысили цены на хлеб, пока синоптики ждут «взрыв тепла»

12 октября 2024, 15:13
Фото: pxhere.com
Главные новости Ростовской области 12 октября
У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб до 100%, тем временем врачи спасли женщину с опасной для жизни беременностью, а синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал в регионе «взрыв тепла».

Опасная беременность

В РостГМУ рассказали о лечении одной из своих беременных пациентов. 37-летняя женщина столкнулась с осложнением после процедуры ЭКО. Плодное яйцо закрепилось в опасном месте — в области крупных маточных артерий. Женщина могла погибнуть, потому что с развитием беременности плод начал бы врастать в артерии.

Изначально врачи видели только один выход из ситуации — удаление матки пациентки. Но в РостГМУ медики решились на сложнейшую операцию. Пациентке перевязали основные сосуды, снабжающие матку, чтобы женщина не умерла от кровопотери. Далее для сохранения объема крови подключили прибор Cell Saver, который собирал кровь пациентки и возвращал ее обратно. Затем врачи иссекли ложе беременности и сшили матку.

Смертельно опасная беременность наступила у жительницы Ростова после ЭКО
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Хлеб с двойной наценкой

ТАСС со ссылкой на руководителя ФАС Максима Шаскольского сообщил, что в популярных сетевых магазинах России хлеб продавали с наценкой в 100%. Необоснованную индексацию выявили в том числе и в Ростовской области.

Уточняется, что ФАС исследовала стоимость хлеба в торговых сетях «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Магнит». В основном средняя наценка на хлеб там составила 60%, но на некоторую продукцию она достигала 100%.

Самая небольшая наценка — в 5% и 10%, по словам Шаскольского, встречалась у хлеба собственного производства торговых сетей.

У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб в 100 процентов
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«Взрыв тепла»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС о скором «взрыве тепла» в южных регионах России.

Нынешнюю осень на юге страны эксперт охарактеризовал как крайне комфортную. Температура в среднем составляет +23 — +25 градусов. Постепенно снижаться она начнёт только во второй половине октября. При этом всё равно стоит ждать новой полны потепления.

«Не исключено, что будет ещё один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха 23 — 25 градусов, температура воды — 21», — заявил Вильфанд.

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