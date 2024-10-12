На Дону магазины массово завысили цены на хлеб, пока синоптики ждут «взрыв тепла»

Изначально врачи видели только один выход из ситуации — удаление матки пациентки. Но в РостГМУ медики решились на сложнейшую операцию. Пациентке перевязали основные сосуды, снабжающие матку, чтобы женщина не умерла от кровопотери. Далее для сохранения объема крови подключили прибор Cell Saver, который собирал кровь пациентки и возвращал ее обратно. Затем врачи иссекли ложе беременности и сшили матку.