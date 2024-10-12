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Posted 12 октября, 19:06

Published 12 октября, 19:06

Modified 12 октября, 19:08

Updated 12 октября, 19:08

Водитель LADA устроил массовое ДТП с пострадавшими в центре Ростова

Водитель LADA устроил массовое ДТП с пострадавшими в центре Ростова

12 октября 2024, 19:06
Фото: 1MI
Водитель LADA устроил массовое ДТП с пострадавшими в центре Ростова
В больницу доставили мужчину и парня, пострадавших в массовой аварии с четырьмя авто в центре Ростова-на-Дону. Подробности ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось 11 октября около 22:30 мск на проспекте Буденновском. В тот вечер 32-летний водитель LADA Granta проезжал перекресток с улицей Текучева на красный сигнал светофора. Он на полном ходу врезался в Mercedes Benz, который оказался у него на пути.

В результате 25-летний парень на немецком авто вылетел на встречную полосу и врезался в Nissan Qashqai, а тот отбросило назад — прямо на стоящий Audi под управлением 48-летнего мужчины.

Фото: Госавтоинспекция РО
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Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. Прибывшие медики доставили в больницу 51-летнего водителя Nissan и 25-летнего пассажира Mercedes. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, у них были травмы.

Все остальные участники аварии не значатся в списках раненых. Вероятно, они отделались легким испугом и синяками с царапинами.

Ранее в ДТП погиб мужчина на трассе М-4 в Красносулинском районе. Он перебегал дорогу по «зебре», когда попал под колеса фуры.

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