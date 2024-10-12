Водитель LADA устроил массовое ДТП с пострадавшими в центре Ростова

Posted 12 октября, 19:06
Published 12 октября, 19:06
Modified 12 октября, 19:08
Updated 12 октября, 19:08
Происшествие случилось 11 октября около 22:30 мск на проспекте Буденновском. В тот вечер 32-летний водитель LADA Granta проезжал перекресток с улицей Текучева на красный сигнал светофора. Он на полном ходу врезался в Mercedes Benz, который оказался у него на пути.
В результате 25-летний парень на немецком авто вылетел на встречную полосу и врезался в Nissan Qashqai, а тот отбросило назад — прямо на стоящий Audi под управлением 48-летнего мужчины.
Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. Прибывшие медики доставили в больницу 51-летнего водителя Nissan и 25-летнего пассажира Mercedes. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, у них были травмы.
Все остальные участники аварии не значатся в списках раненых. Вероятно, они отделались легким испугом и синяками с царапинами.
Ранее в ДТП погиб мужчина на трассе М-4 в Красносулинском районе. Он перебегал дорогу по «зебре», когда попал под колеса фуры.