Водитель LADA устроил массовое ДТП с пострадавшими в центре Ростова

Происшествие случилось 11 октября около 22:30 мск на проспекте Буденновском. В тот вечер 32-летний водитель LADA Granta проезжал перекресток с улицей Текучева на красный сигнал светофора. Он на полном ходу врезался в Mercedes Benz, который оказался у него на пути.