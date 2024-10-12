Жителям Ростова напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ

Posted 12 октября, 07:09
Published 12 октября, 07:09
Modified 12 октября, 07:11
Updated 12 октября, 07:11
Как правило, пеню за неуплату коммунальных услуг начисляют с 31-го дня просрочки. Размер штрафа составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка. По информации «РИА Новости», при этом он увеличивается с каждым днем.
Издание со ссылкой на общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря уточняет, что ежедневные проценты могут увеличиться еще больше. Если не период задолженности превысит 90 дней, то ежесуточно будут начислять уже по 1/130 от ключевой ставки Центрального банка. Увеличенная пеня будет насчитываться с 91 дня.
Учитывая, что в сентябре 2024 года ставка ЦБ достигала 19% годовых, пеня может вырасти до значительных сумм.
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