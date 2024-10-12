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Posted 12 октября, 07:09

Published 12 октября, 07:09

Modified 12 октября, 07:11

Updated 12 октября, 07:11

Стало известно, как на Дону начисляют штрафы за просроченный платеж за услуги ЖКХ

Жителям Ростова напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ

12 октября 2024, 07:09
Фото: 1MI
Стало известно, как на Дону начисляют штрафы за просроченный платеж за услуги ЖКХ

Пеня на просроченный платеж за услуги ЖКХ выросла в Ростовской области

Эксперт рассказал, как растет долг за просроченный платеж за услуги ЖКХ в Ростовской области. О нюансах при задолженностях перед ресурсоснабжающих компаниями сообщают СМИ.

Как правило, пеню за неуплату коммунальных услуг начисляют с 31-го дня просрочки. Размер штрафа составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка. По информации «РИА Новости», при этом он увеличивается с каждым днем.

Издание со ссылкой на общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря уточняет, что ежедневные проценты могут увеличиться еще больше. Если не период задолженности превысит 90 дней, то ежесуточно будут начислять уже по 1/130 от ключевой ставки Центрального банка. Увеличенная пеня будет насчитываться с 91 дня.

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Учитывая, что в сентябре 2024 года ставка ЦБ достигала 19% годовых, пеня может вырасти до значительных сумм.

Ранее стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие жилищно-коммунальные услуги.

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