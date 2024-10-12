Жителям Ростова напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХ

Издание со ссылкой на общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря уточняет, что ежедневные проценты могут увеличиться еще больше. Если не период задолженности превысит 90 дней, то ежесуточно будут начислять уже по 1/130 от ключевой ставки Центрального банка. Увеличенная пеня будет насчитываться с 91 дня.