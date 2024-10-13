Балкон рухнул на тротуар в Ростове-на-Дону на Ленина

Posted 13 октября, 10:11
Published 13 октября, 10:11
Modified 13 октября, 10:13
Updated 13 октября, 10:13
13 октября в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону обвалился очередной балкон. Инцидент произошел возле здания №103 по улице Ленина. В этот раз отломился не кусок бетонного пола, а железное ограждение. Конструкцию с корнем выдернуло из стены на четвертом этаже, после чего она резко полетела вниз. На тротуаре оказались ржавый металл, деревянные доски и куски линолеума. К счастью, никто не пострадал.
Ростовчане начали переживать за свое здоровье. На улицах города становится все опаснее передвигаться пешеходам: «И ходить только теперь и смотреть на верх, чтоб ничего не упало»
«Интересно, как быстро начнут падать балконы в новостройках, эти 50 лет продержались», — написал пользователь.
Ранее под ногами жителя Ростова-на-Дону рухнул балкон, когда тот вышел покурить.