Балкон рухнул на тротуар в Ростове-на-Дону на Ленина

13 октября в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону обвалился очередной балкон. Инцидент произошел возле здания №103 по улице Ленина. В этот раз отломился не кусок бетонного пола, а железное ограждение. Конструкцию с корнем выдернуло из стены на четвертом этаже, после чего она резко полетела вниз. На тротуаре оказались ржавый металл, деревянные доски и куски линолеума. К счастью, никто не пострадал.