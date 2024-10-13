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Posted 13 октября, 10:11

Published 13 октября, 10:11

Modified 13 октября, 10:13

Updated 13 октября, 10:13

Металлическое ограждение балкона рухнуло на тротуар в Ростове-на-Дону

Балкон рухнул на тротуар в Ростове-на-Дону на Ленина

13 октября 2024, 10:11
Фото: ВКонтакте «Это Ростов новости»
Металлическое ограждение балкона рухнуло на тротуар в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону часть балкона оторвалась от многоэтажного дома и сорвалась вниз прямо на пешеходную зону, видео с места происшествия опубликовал паблик «Это Ростов новости».

13 октября в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону обвалился очередной балкон. Инцидент произошел возле здания №103 по улице Ленина. В этот раз отломился не кусок бетонного пола, а железное ограждение. Конструкцию с корнем выдернуло из стены на четвертом этаже, после чего она резко полетела вниз. На тротуаре оказались ржавый металл, деревянные доски и куски линолеума. К счастью, никто не пострадал.

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Видео: ВКонтакте «Это Ростов новости». Металлическое ограждение балкона рухнуло на тротуар в Ростове-на-Дону

Ростовчане начали переживать за свое здоровье. На улицах города становится все опаснее передвигаться пешеходам: «И ходить только теперь и смотреть на верх, чтоб ничего не упало»

«Интересно, как быстро начнут падать балконы в новостройках, эти 50 лет продержались», — написал пользователь.

Ранее под ногами жителя Ростова-на-Дону рухнул балкон, когда тот вышел покурить.

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