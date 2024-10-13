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Posted 13 октября, 15:35

Published 13 октября, 15:35

Modified 13 октября, 15:37

Updated 13 октября, 15:37

Градоначальник Каменска-Шахтинского опроверг закрытие убежища при атаке БПЛА

Глава Каменска-Шахтинского прокомментировал закрытые убежища во время атаки БПЛА

13 октября 2024, 15:35
Фото: Изображение Midjourney
Градоначальник Каменска-Шахтинского опроверг закрытие убежища при атаке БПЛА
Глава администрации Каменска-Шахтинского Александр Камоцкий назвал информацию о закрытии убежища во время атаки беспилотников фейком, сообщает «Дон 24».

12 октября в Сети появилась информация о том, что жители Каменска-Шахтинского не смогли попасть в укрытие, расположенное по адресу переулок Ермаковский, 61, при ночном налете БПЛА. Убежище якобы оказалось закрыто.

Камоцкий опроверг данные сведения и назвал их «фейковым вбросом». По его словам, по этому адресу нет никаких убежищ, так как это частная территория.

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Напомним, что ночью 11 октября территорию Ростовскую области атаковали вражеские беспилотники. Военные обезвредили четыре БПЛА немного севернее Каменска-Шахтинского. От мощного взрыва тряслись двери и крыши.

Ранее силами ПВО отразили атаку 16 беспилотников над Азовским морем.

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