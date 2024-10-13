Глава Каменска-Шахтинского прокомментировал закрытые убежища во время атаки БПЛА

Posted 13 октября, 15:35
Published 13 октября, 15:35
Modified 13 октября, 15:37
Updated 13 октября, 15:37
12 октября в Сети появилась информация о том, что жители Каменска-Шахтинского не смогли попасть в укрытие, расположенное по адресу переулок Ермаковский, 61, при ночном налете БПЛА. Убежище якобы оказалось закрыто.
Камоцкий опроверг данные сведения и назвал их «фейковым вбросом». По его словам, по этому адресу нет никаких убежищ, так как это частная территория.
Напомним, что ночью 11 октября территорию Ростовскую области атаковали вражеские беспилотники. Военные обезвредили четыре БПЛА немного севернее Каменска-Шахтинского. От мощного взрыва тряслись двери и крыши.
Ранее силами ПВО отразили атаку 16 беспилотников над Азовским морем.