История со стрельбой: чем прославился ресторан «Балканы», который сносят в Ростове

Стал ресторан излюбленным местом и для криминальных личностей, а в 1970-х там даже произошла история со стрельбой, о которой известно из открытых источников. Случилась она после того, как администратор ресторана не ответила на навязчивые ухаживания родственника первого секретаря обкома КПСС Евгению Бондаренко. Опасаясь за свою жизнь девушка вызвала милицию, когда экипаж забрал ее, чтобы отвезти в отделение, ухажер попытался догнать их и начал стрелять по машине полицейских, чтобы застрелить девушку. Погиб мужчина от ответной пули.