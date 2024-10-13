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Posted 13 октября, 08:49

Published 13 октября, 08:49

Modified 13 октября, 09:35

Updated 13 октября, 09:35

Чем известен ресторан «Балканы», который сносят в Ростове-на-Дону

История со стрельбой: чем прославился ресторан «Балканы», который сносят в Ростове

13 октября 2024, 08:49
Фото: тг Архитектурные излишества. https://t.me/arkhlikbez/43574
Чем известен ресторан «Балканы», который сносят в Ростове-на-Дону
Больше полувека легендарный ресторан простоял в самом центре Ростова, прежде чем его решили снести. Рассказываем, чем он запомнился жителям и гостям города.

Ресторан «Балканы» построили прямо у набережной, на улице Нижнебульварной, 14 в 1967 году по проекту архитектора Ю.П, Мацкевича. По задумке автора заведение разместили на крутом откосе с великолепным видом на Дон и совсем новый тогда Ворошиловский мост (прим. — построен за пару лет до этого, в 1965 году).

В концепции ресторана использовали модную для тех времен тему «братушек-славян». Например, парк на Западном назвали в честь болгарского города Плевен, в донской столице даже появился памятник болгарскому революционеру-коммунисту Георгию Димитрову. А в «Балканах» планировали отразить тему дружбы славянских народов. В меню предусмотрели блюда национальной кухни различных народов Балканского полуострова (бывшие страны Югославии).

Фото: тг Архитектурные излишества. https://t.me/arkhlikbez/43574
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— Разгульные вечера в «Балканах» помнит ростовская интеллигенция. Это был первый ресторан города, которому разрешили работать до полуночи, — рассказывает автор поста в telegram-канале «Архитектурные излишества».

Стал ресторан излюбленным местом и для криминальных личностей, а в 1970-х там даже произошла история со стрельбой, о которой известно из открытых источников. Случилась она после того, как администратор ресторана не ответила на навязчивые ухаживания родственника первого секретаря обкома КПСС Евгению Бондаренко. Опасаясь за свою жизнь девушка вызвала милицию, когда экипаж забрал ее, чтобы отвезти в отделение, ухажер попытался догнать их и начал стрелять по машине полицейских, чтобы застрелить девушку. Погиб мужчина от ответной пули.

Ресторан существовал порядка 30 лет. В 1990-е его закрыли, а через десяток лет использовали в качестве склада сантехники. Вскоре здание и вовсе опустело. Теперь его начали сносить. Единственное, что удалось сохранить общественникам, — огромную мозаику из ресторана. Сейчас активисты занимаются ее реставрацией.

Фото: тг Ростов Главный
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#История#Ресторан#Архитектура#Ростов#Кухня#Набережная#Интеллигенция
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