rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 17:13

Published 13 октября, 17:13

Modified 13 октября, 17:15

Updated 13 октября, 17:15

Итоги недели: обыски в Новочеркасске и баталии на тему отопления в Ростове

Итоги недели: Новочеркасск будоражили обысками, а в Ростове спорили из-за отопления

13 октября 2024, 17:13
Фото: Изображение Midjourney
Итоги недели: обыски в Новочеркасске и баталии на тему отопления в Ростове
На этой неделе в администрации Новочеркасска прошли обыски и допросы, тем временем сильнейший геомагнитный шторм вызвал северное сияние на Дону, а отопление в Ростове решили включить не раньше 15 октября. Итоги прошедших семи дней от RostovGazeta.

Обыск в администрации Новочеркасска

10 октября в Новочеркасске силовики провели обыски и допросы сотрудников городской администрации. Известно, что следственные действия могут быть связаны с уголовным делом в отношении бывшего начальника комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова. Мужчина подозревается в махинациях с продажей городского земельного участка.

Известно, что Косинов возглавлял КУМИ с 2021 по 2023 год. Он курировал вопросы имущественных и земельных отношений. Позже чиновник добровольно уволился.

По информации СМИ, на допрос вызывали самого Косинова, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Марину Суздаль, её зама Елену Богучарскую и замглавы администрации Игоря Тишкунова.

Официальных подробностей обысков и расследования пока не поступало.

Политолог Михайлов сообщил об увеличении размера взяток в Ростовской области
Узнать подробнее

Полярное сияние

Почти с самого начала октября в Ростовской области бушуют магнитные бури. Небольшие возмущения магнитосферы Земли в четыре балла сменились мощнейшим геомагнитным штормом. Возбуждения магнитного поля достигали 7-8 баллов из 9 возможных, что спровоцировало возникновение северного сияния.

Оптическое природное явление жители Ростовской области наблюдали 8 и 10 октября. Небо загорелось ярко-красными и розово-фиолетовыми цветами как на севере, так и на юге региона.

В это же время полярное сияние озарило небо над Санкт-Петербургом, Великим Новгородом, Краснодарским краем, Тульской и Архангельской областями, а также многими другими регионами.

Уголовное дело возбудили из-за гибели рабочего на заводе в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Баталии из-за холодных батарей

10 октября глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко создал анонимный опрос на тему: «Когда необходимо начать включать отопление в многоквартирных домах». Ростовчанам предложили всего три варианта ответа: с 11 октября одновременно с соцучреждениями, 15 октября, так как еще недостаточно холодно или дождаться периода, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов Цельсия.

55% опрошенных проголосовали за включение отопления в квартирах при температуре воздуха ниже восьми градусов. За запуск теплоснабжения с 15 октября свой голос отдали 32% респондентов.

В связи с этим администрация Ростова приняла решение обеспечить возможность подачи тепла с 15 октября.

Читайте также:
Глава администрации Ростова-на-Дону назвал дату начала отопительного сезонаСиловики нагрянули с обысками в администрацию НовочеркасскаВласти Ростова-на-Дону запустили опрос населения, когда давать отопление
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Отопительный сезон#Отопление#Теплоснабжение#Батареи#Уголовное дело#Магнитные бури#Обыск#Северное сияние#Итоги#Итоги недели#Махинации#Полярное сияние#Магнитный шторм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика