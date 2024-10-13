Итоги недели: Новочеркасск будоражили обысками, а в Ростове спорили из-за отопления

Posted 13 октября, 17:13
Published 13 октября, 17:13
Modified 13 октября, 17:15
Updated 13 октября, 17:15
10 октября в Новочеркасске силовики провели обыски и допросы сотрудников городской администрации. Известно, что следственные действия могут быть связаны с уголовным делом в отношении бывшего начальника комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова. Мужчина подозревается в махинациях с продажей городского земельного участка.
Известно, что Косинов возглавлял КУМИ с 2021 по 2023 год. Он курировал вопросы имущественных и земельных отношений. Позже чиновник добровольно уволился.
По информации СМИ, на допрос вызывали самого Косинова, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Марину Суздаль, её зама Елену Богучарскую и замглавы администрации Игоря Тишкунова.
Официальных подробностей обысков и расследования пока не поступало.
Почти с самого начала октября в Ростовской области бушуют магнитные бури. Небольшие возмущения магнитосферы Земли в четыре балла сменились мощнейшим геомагнитным штормом. Возбуждения магнитного поля достигали 7-8 баллов из 9 возможных, что спровоцировало возникновение северного сияния.
Оптическое природное явление жители Ростовской области наблюдали 8 и 10 октября. Небо загорелось ярко-красными и розово-фиолетовыми цветами как на севере, так и на юге региона.
В это же время полярное сияние озарило небо над Санкт-Петербургом, Великим Новгородом, Краснодарским краем, Тульской и Архангельской областями, а также многими другими регионами.
10 октября глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко создал анонимный опрос на тему: «Когда необходимо начать включать отопление в многоквартирных домах». Ростовчанам предложили всего три варианта ответа: с 11 октября одновременно с соцучреждениями, 15 октября, так как еще недостаточно холодно или дождаться периода, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов Цельсия.
55% опрошенных проголосовали за включение отопления в квартирах при температуре воздуха ниже восьми градусов. За запуск теплоснабжения с 15 октября свой голос отдали 32% респондентов.
В связи с этим администрация Ростова приняла решение обеспечить возможность подачи тепла с 15 октября.