Итоги недели: Новочеркасск будоражили обысками, а в Ростове спорили из-за отопления

10 октября глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко создал анонимный опрос на тему: «Когда необходимо начать включать отопление в многоквартирных домах». Ростовчанам предложили всего три варианта ответа: с 11 октября одновременно с соцучреждениями, 15 октября, так как еще недостаточно холодно или дождаться периода, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов Цельсия.