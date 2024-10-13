«Крокодил!»: рыбак из Ростовской области рассказал, как поймал щуку-гиганта

На днях рыбаку из Ростовской области знатно повезло. Мужчина пришел на реку, один раз забросил удочку и на крючок сразу же попалась крупная рыба. Немного поборовшись с ней, рыболов вытащил из воды щуку. Рыба оказалась около одного метра в длину.