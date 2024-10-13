«Крокодил!»: рыбак из Ростовской области рассказал, как поймал щуку-гиганта

Posted 13 октября, 08:53
Published 13 октября, 08:53
Modified 13 октября, 08:55
Updated 13 октября, 08:55
На днях рыбаку из Ростовской области знатно повезло. Мужчина пришел на реку, один раз забросил удочку и на крючок сразу же попалась крупная рыба. Немного поборовшись с ней, рыболов вытащил из воды щуку. Рыба оказалась около одного метра в длину.
«Один заброс — одна щука, непобитый рекорд, целые пальцы и дальше тишина», — раздосадовано написал рыбак Дмитрий.
Однако некоторые дончане не поверили, что мужчина сам поймал такую рыбину: «Купил щуку на рынке».
Другие же поддержали рыбака и оценили его улов по достоинству: «Крокодил! Зачетная щука».
Ранее братья-близнецы наловили в Ростовской области рыбы на полмиллиона рублей.