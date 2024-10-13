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Posted 13 октября, 08:53

Published 13 октября, 08:53

Modified 13 октября, 08:55

Updated 13 октября, 08:55

«Крокодил»: в Ростовской области рыбак выловил щуку-гиганта

«Крокодил!»: рыбак из Ростовской области рассказал, как поймал щуку-гиганта

13 октября 2024, 08:53
Фото: Шедеврум
«Крокодил»: в Ростовской области рыбак выловил щуку-гиганта

Рыбак из Ростовской области рассказал, как поймал щуку-гиганта

Жителю Ростовской области удалось поймать щуку огромных размеров, информирует паблик «Рыбалка в Ростове».

На днях рыбаку из Ростовской области знатно повезло. Мужчина пришел на реку, один раз забросил удочку и на крючок сразу же попалась крупная рыба. Немного поборовшись с ней, рыболов вытащил из воды щуку. Рыба оказалась около одного метра в длину.

«Один заброс — одна щука, непобитый рекорд, целые пальцы и дальше тишина», — раздосадовано написал рыбак Дмитрий.

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Однако некоторые дончане не поверили, что мужчина сам поймал такую рыбину: «Купил щуку на рынке».

Другие же поддержали рыбака и оценили его улов по достоинству: «Крокодил! Зачетная щука».

Ранее братья-близнецы наловили в Ростовской области рыбы на полмиллиона рублей.

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