Крупный пожар уничтожил цех с газовыми баллонами в Новочеркасске

К их прибытию пламя охватило около 1400 квадратных метров цехов. Огнеборцы вскоре локализовали пожар, не давая ему распространиться на соседние помещения. Если бы они не успели прекратить распространение огня, все взлетело бы на воздух — там находились пять газовых баллонов.