Крупный пожар уничтожил цех с газовыми баллонами в Новочеркасске

Posted 13 октября, 06:55
Published 13 октября, 06:55
Modified 13 октября, 06:57
Updated 13 октября, 06:57
Ранним утром 13 октября в производственных помещениях в Новочеркасске произошел крупный пожар, сообщает региональное ГУ МЧС.
ЧП случилось на улице Флерова. Огонь охватил сразу несколько зданий. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На место направили более 40 спасателей на 13 единицах спецтехники.
К их прибытию пламя охватило около 1400 квадратных метров цехов. Огнеборцы вскоре локализовали пожар, не давая ему распространиться на соседние помещения. Если бы они не успели прекратить распространение огня, все взлетело бы на воздух — там находились пять газовых баллонов.
Спасатели вовремя охладили и вынесли из помещений баллоны. Полностью справиться с пожаром удалось через несколько часов, к 08:00.
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