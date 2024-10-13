Новая федеральная трасса пройдет через Ростовскую область

Новая автодорога с четырех и шестиполосным движением соединит Тюмень и Краснодар. Общая протяженность трассы составит около 2,8 тысячи километра. Она будет проходить через Екатеринбург, Тольятти, Казань, а также другие города, включая М-4 «Дон» в Ростове-на-Дону.