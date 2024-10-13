Новая федеральная трасса пройдет через Ростовскую область

Posted 13 октября, 11:12
Published 13 октября, 11:12
Modified 13 октября, 13:11
Updated 13 октября, 13:11
Новая автодорога с четырех и шестиполосным движением соединит Тюмень и Краснодар. Общая протяженность трассы составит около 2,8 тысячи километра. Она будет проходить через Екатеринбург, Тольятти, Казань, а также другие города, включая М-4 «Дон» в Ростове-на-Дону.
Реализацию проекта планирует взять на себя компания «Автодор». По примерным расчетам, строительство дороги обойдется в 1,7 триллиона рублей. Около 500 миллиардов из них — внебюджетные инвестиции.
Добавим, что юго-западная хорда может создать подход к портам Азовского моря, что позволит повысить доступ к новым территориям.
До этого в «Автодоре» сообщили подробности о тарифах по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Больше информации о стоимости проезда в материале RostovGazeta.