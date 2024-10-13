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Posted 13 октября, 11:12

Published 13 октября, 11:12

Modified 13 октября, 13:11

Updated 13 октября, 13:11

Новая федеральная трасса пройдет через Ростовскую область

Новая федеральная трасса пройдет через Ростовскую область

13 октября 2024, 11:12
Фото: 1MI
Новая федеральная трасса пройдет через Ростовскую область
В ближайшие годы в России может появиться новая трасса Тюмень — Краснодар, которая пройдет через множество городов, в том числе и Ростов-на-Дону, сообщает «Российская газета».

Новая автодорога с четырех и шестиполосным движением соединит Тюмень и Краснодар. Общая протяженность трассы составит около 2,8 тысячи километра. Она будет проходить через Екатеринбург, Тольятти, Казань, а также другие города, включая М-4 «Дон» в Ростове-на-Дону.

Реализацию проекта планирует взять на себя компания «Автодор». По примерным расчетам, строительство дороги обойдется в 1,7 триллиона рублей. Около 500 миллиардов из них — внебюджетные инвестиции.

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Добавим, что юго-западная хорда может создать подход к портам Азовского моря, что позволит повысить доступ к новым территориям.

До этого в «Автодоре» сообщили подробности о тарифах по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Больше информации о стоимости проезда в материале RostovGazeta.

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