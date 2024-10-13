Нутрициолог из Ростова рассказала, как укрепить иммунитет осенью

Иммунитет — это система организма, которая защищает его от чужеродных веществ: бактерий, вирусов, грибков и прочего. Именно она отвечает за уничтожение старых или вышедших из строя клеток, в том числе защищая нас от опухолевых образований. Поэтому поддерживать хороший иммунитет очень важно и для взрослых, и для детей.