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Posted 13 октября, 07:25

Published 13 октября, 07:25

Modified 13 октября, 09:35

Updated 13 октября, 09:35

Нутрициолог из Ростова рассказала, как укрепить иммунитет осенью

Нутрициолог из Ростова рассказала, как укрепить иммунитет осенью

13 октября 2024, 07:25
Фото: rostovgazeta.ru
Нутрициолог из Ростова рассказала, как укрепить иммунитет осенью

Ростовский нутрициолог Анаит Пономарева рассказала, как повысить иммунитет

Осенью, в период холодов и дождей, вирусы активно распространяются, поражая иммунную систему. Какие витамины особенно важны для иммунитета, как его защитить и повысить, RostovGazeta рассказала нутрициолог из Ростова-на-Дону Анаит Пономарева.

Иммунитет — это система организма, которая защищает его от чужеродных веществ: бактерий, вирусов, грибков и прочего. Именно она отвечает за уничтожение старых или вышедших из строя клеток, в том числе защищая нас от опухолевых образований. Поэтому поддерживать хороший иммунитет очень важно и для взрослых, и для детей.

Что понижает иммунитет

Иммунитет может снизиться из-за сильного стресса, недавних заболеваний (ОРВИ, грипп и другие инфекции), строгой диеты, сезонной нехватки витаминов, антибиотиков, химиотерапии, хирургических операций и вредных привычек. Иммунной системе требуется время, чтобы справиться с последствиями этих факторов, восстановить здоровье. В этот период она слабеет. Вирусные заболевания, вспышки которых наблюдаются осенью, могут застать ее врасплох.

Помимо перечисленных причин, иммунитет понижается и в силу возраста — лимфоцитов вырабатывается меньше. Поэтому у людей после 50 лет иммунная система срабатывает медленнее, а риск заболеть повышается.

Вирусные заболевания могут застать иммунную систему врасплохВирусные заболевания могут застать иммунную систему врасплох
Вирусные заболевания могут застать иммунную систему врасплох. Фото: 1MI

Как понять, что иммунитет понижен

К симптомам пониженного иммунитета можно отнести следующие:

  • участившиеся случаи заболевания ОРВИ, увеличение их продолжительности;
  • беспричинная раздражительность;
  • сонливость и слабость;
  • грибок на ногтях и коже;
  • неожиданная аллергия;
  • долго заживают раны и ссадины.

Заболевания иммунной системы

Если не восстановить иммунитет, может появиться целый ряд болезней. В числе наиболее распространенных:

  • витилиго (нарушение пигментации кожи);
  • заболевания щитовидной железы (болезнь Грейвса, тиреоидит Хашимото);
  • идиопатическая болезнь Аддисона (дисфункция коры надпочечников);
  • псориаз («бляшки» на коже);
  • рассеянный или множественный склероз;
  • симпатическая офтальмия (воспаление сосудистой оболочки в глазу);
  • энцефаломиелит (процесс воспаления, поражающий спинной и головной мозг);
  • сахарный диабет I типа (наиболее опасный тип диабета, инсулинозависимый).

Какие витамины нужны для повышения иммунитета

Какие витамины нужны для повышения иммунитетаКакие витамины нужны для повышения иммунитета
Какие витамины нужны для повышения иммунитета. Фото: 1MI
  • Витамин С (аскорбиновая кислота) — помогает выводить токсичные вещества из организма и бороться с вирусами и бактериями.
  • Витамин А (ретинол) — важен для иммунной системы в целом.
  • Витамин Е — участвует в выработке антител для сопротивления инфекции.
  • Витамин В — повышает сопротивляемость организма атакам извне. В больших количествах расходуется при стрессе, поэтому его запасы нужно восполнять в периоды перенапряжения.
  • Витамин D — важен не только для костной ткани, но и для иммунитета.
  • Однако не торопитесь покупать поливитаминные препараты. Перед этим нужно проконсультироваться с врачом-терапевтом или нутрициологом. Самостоятельное назначение витаминов может вызвать гипервитаминоз, который грозит негативными последствиями.

Продукты, повышающие иммунную систему

Рацион играет одну из ключевых ролей в укреплении иммунитета. Нужно есть разнообразную еду, которая содержит все необходимые вещества, витамины и минералы. Это и овощи, и зелень, и фрукты, и мясо, и рыба, и орехи и многое другое. Главное, чтобы продукты были натуральными.

В каких продуктах больше всего витаминов

Нутрициолог из Ростова Анаит Пономарева рассказала, в каких продуктах больше всего витаминов, необходимых для повышения иммунитета.

Цитрусовые (апельсин, грейпфрут, мандарин, помело, лимон) — богаты витаминами А, С, D и антиоксидантами.

Шиповник — кладезь витамина С. Однако важно его правильно приготовить, чтобы извлечь максимум пользы.

— Берем горсть ягод, заливаем горячей водой в банке или термосе, укутываем полотенцем и даем настояться. Лучше всего подготовить отвар вечером и оставить его до утра, — объяснила эксперт.
Отвару шиповника нужно дать настояться восемь — десять часовОтвару шиповника нужно дать настояться восемь — десять часов
Отвару шиповника нужно дать настояться восемь — десять часов. Фото: Изображение Midjourney

Сезонные ягоды: калина, клюква, рябина — содержат целый набор необходимых витаминов, микро- и макроэлементов. Можно использовать как свежие, так и замороженные.
Имбирь — имеет сильный противовоспалительный эффект.
Квашенная капуста — натуральный источник пребиотиков. Винегрет или просто квашенная с красным луком и маслом будет прекрасным дополнением к ужину.
Специи — богаты витаминами, антиоксидантами.

Например, базилик имеет антибактериальное и противовоспалительное действие, защищает от свободных радикалов и даже помогает успокоить нервную систему.

— Сухой базилик можно добавить к отваренной фасоли с грецким орехом — и полезная закуска готова, — поделилась нутрициолог.

Гвоздика отлично борется с вирусами и грибами, улучшает работу иммунной системы. Ее можно добавлять в чай — примерно один-два бутона.

— Помощь в пищеварении окажут такие специи как кориандр, кардамон, куркума.
А вот корица и ваниль не только делают десерты ароматнее, но имеют антисептическое действие, согревающий эффект и улучшает работу ЖКТ, — добавила Анаит Пономарева.

Рецепт для повышения иммунитета

Ростовский нутрициолог Анаит Пономарева поделилась полезным напитком для поддержки иммунитета.

Для этого понадобится лимон без кожуры, ½ чайной ложки корицы, ½ чайной ложки куркумы, 5 бутонов гвоздики и пара слайсов имбиря.

Для напитка понадобится лимон без кожурыДля напитка понадобится лимон без кожуры
Для напитка понадобится лимон без кожуры. Фото: 1MI
— Заливаем одним литром горячей воды, даем настояться и добавляем мед по вкусу, — рассказала эксперт. — Для цвета и аромата можно добавить горсть любых ягод.

Народные средства для повышения иммунитета

Благотворное действие оказывают на иммунитет различные отвары и настои. Однако прежде чем использовать народные средства, нужно проконсультироваться с врачом.

Лимон, имбирь и мед. Нужно натереть корень имбиря, измельчить лимон и перемешать все с медом. Готовую смесь поставить в холодильник на сутки. Достаточно добавить одну ложку в чай или горячую воду, пить три раза в день. Он поможет восстановить силы, облегчить кашель и головную боль, ускорить выздоровление.

Сок алоэ с медом в пропорции один к одному — в такой смеси содержатся витамины В, С, Е и другие необходимые организму вещества. Однако это средство лучше готовить в небольшом количестве — на один раз. На воздухе сок алоэ быстро теряет полезные свойства.

Теплое молоко с куркумой и корицей — согревает и повышает иммунитет, поддерживает организм при острых респираторных заболеваниях.

Лавровый лист и черный перец в любых блюдах — они также полезны для иммунитета.

Свежий лук и чеснок с любой привычной пищей — них содержатся эфирные масла и фитонциды в большой концентрации.

Полезные привычки, повышающие иммунитет

Правильный рацион поможет избежать сезонных заболеваний, но не менее важным для иммунитета является здоровый образ жизни.

Сорокаминутные прогулки полезны для иммунитетаСорокаминутные прогулки полезны для иммунитета
Сорокаминутные прогулки полезны для иммунитета. Фото: 1MI

Например, можно гулять на свежем воздухе около 40 минут в день — за это время можно пройти 8 тысяч шагов, рекомендуемых ВОЗ. Также на иммунитете сказывается и режим сна. Ложиться спать лучше до 23:00. Для качественного сна, способствующего восстановлению сил, желательно находиться в полной темноте, либо надевать маску для сна.

Главная полезная привычка — отказ от вредных. К ним относятся курение, злоупотребление спиртным, фастфудом, жирной едой. Еще один способ повысить иммунитет — регулярно ходить в парную, чтобы выводились шлаки и токсины (если нет противопоказаний).

Все это не требует особых усилий. А те, кто готов всерьез заняться укреплением иммунитета, могут начать закаляться — осторожно и поэтапно, — а также делать по утрам разминку или заниматься йогой.

Такие привычки доступны каждому и могут заметно улучшить самочувствие и укрепить иммунную систему.

Ранее RostovGazeta рассказывала, где можно сделать прививку от гриппа.

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