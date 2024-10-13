Нутрициолог из Ростова рассказала, как укрепить иммунитет осенью

Posted 13 октября, 07:25
Published 13 октября, 07:25
Modified 13 октября, 09:35
Updated 13 октября, 09:35
Иммунитет — это система организма, которая защищает его от чужеродных веществ: бактерий, вирусов, грибков и прочего. Именно она отвечает за уничтожение старых или вышедших из строя клеток, в том числе защищая нас от опухолевых образований. Поэтому поддерживать хороший иммунитет очень важно и для взрослых, и для детей.
Иммунитет может снизиться из-за сильного стресса, недавних заболеваний (ОРВИ, грипп и другие инфекции), строгой диеты, сезонной нехватки витаминов, антибиотиков, химиотерапии, хирургических операций и вредных привычек. Иммунной системе требуется время, чтобы справиться с последствиями этих факторов, восстановить здоровье. В этот период она слабеет. Вирусные заболевания, вспышки которых наблюдаются осенью, могут застать ее врасплох.
Помимо перечисленных причин, иммунитет понижается и в силу возраста — лимфоцитов вырабатывается меньше. Поэтому у людей после 50 лет иммунная система срабатывает медленнее, а риск заболеть повышается.
К симптомам пониженного иммунитета можно отнести следующие:
Если не восстановить иммунитет, может появиться целый ряд болезней. В числе наиболее распространенных:
Рацион играет одну из ключевых ролей в укреплении иммунитета. Нужно есть разнообразную еду, которая содержит все необходимые вещества, витамины и минералы. Это и овощи, и зелень, и фрукты, и мясо, и рыба, и орехи и многое другое. Главное, чтобы продукты были натуральными.
Нутрициолог из Ростова Анаит Пономарева рассказала, в каких продуктах больше всего витаминов, необходимых для повышения иммунитета.
Цитрусовые (апельсин, грейпфрут, мандарин, помело, лимон) — богаты витаминами А, С, D и антиоксидантами.
Шиповник — кладезь витамина С. Однако важно его правильно приготовить, чтобы извлечь максимум пользы.
— Берем горсть ягод, заливаем горячей водой в банке или термосе, укутываем полотенцем и даем настояться. Лучше всего подготовить отвар вечером и оставить его до утра, — объяснила эксперт.
Сезонные ягоды: калина, клюква, рябина — содержат целый набор необходимых витаминов, микро- и макроэлементов. Можно использовать как свежие, так и замороженные.
Имбирь — имеет сильный противовоспалительный эффект.
Квашенная капуста — натуральный источник пребиотиков. Винегрет или просто квашенная с красным луком и маслом будет прекрасным дополнением к ужину.
Специи — богаты витаминами, антиоксидантами.
Например, базилик имеет антибактериальное и противовоспалительное действие, защищает от свободных радикалов и даже помогает успокоить нервную систему.
— Сухой базилик можно добавить к отваренной фасоли с грецким орехом — и полезная закуска готова, — поделилась нутрициолог.
Гвоздика отлично борется с вирусами и грибами, улучшает работу иммунной системы. Ее можно добавлять в чай — примерно один-два бутона.
— Помощь в пищеварении окажут такие специи как кориандр, кардамон, куркума.
А вот корица и ваниль не только делают десерты ароматнее, но имеют антисептическое действие, согревающий эффект и улучшает работу ЖКТ, — добавила Анаит Пономарева.
Ростовский нутрициолог Анаит Пономарева поделилась полезным напитком для поддержки иммунитета.
Для этого понадобится лимон без кожуры, ½ чайной ложки корицы, ½ чайной ложки куркумы, 5 бутонов гвоздики и пара слайсов имбиря.
— Заливаем одним литром горячей воды, даем настояться и добавляем мед по вкусу, — рассказала эксперт. — Для цвета и аромата можно добавить горсть любых ягод.
Благотворное действие оказывают на иммунитет различные отвары и настои. Однако прежде чем использовать народные средства, нужно проконсультироваться с врачом.
Лимон, имбирь и мед. Нужно натереть корень имбиря, измельчить лимон и перемешать все с медом. Готовую смесь поставить в холодильник на сутки. Достаточно добавить одну ложку в чай или горячую воду, пить три раза в день. Он поможет восстановить силы, облегчить кашель и головную боль, ускорить выздоровление.
Сок алоэ с медом в пропорции один к одному — в такой смеси содержатся витамины В, С, Е и другие необходимые организму вещества. Однако это средство лучше готовить в небольшом количестве — на один раз. На воздухе сок алоэ быстро теряет полезные свойства.
Теплое молоко с куркумой и корицей — согревает и повышает иммунитет, поддерживает организм при острых респираторных заболеваниях.
Лавровый лист и черный перец в любых блюдах — они также полезны для иммунитета.
Свежий лук и чеснок с любой привычной пищей — них содержатся эфирные масла и фитонциды в большой концентрации.
Правильный рацион поможет избежать сезонных заболеваний, но не менее важным для иммунитета является здоровый образ жизни.
Например, можно гулять на свежем воздухе около 40 минут в день — за это время можно пройти 8 тысяч шагов, рекомендуемых ВОЗ. Также на иммунитете сказывается и режим сна. Ложиться спать лучше до 23:00. Для качественного сна, способствующего восстановлению сил, желательно находиться в полной темноте, либо надевать маску для сна.
Главная полезная привычка — отказ от вредных. К ним относятся курение, злоупотребление спиртным, фастфудом, жирной едой. Еще один способ повысить иммунитет — регулярно ходить в парную, чтобы выводились шлаки и токсины (если нет противопоказаний).
Все это не требует особых усилий. А те, кто готов всерьез заняться укреплением иммунитета, могут начать закаляться — осторожно и поэтапно, — а также делать по утрам разминку или заниматься йогой.
Такие привычки доступны каждому и могут заметно улучшить самочувствие и укрепить иммунную систему.
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