«Проявляйте терпимость к слабостям других»: ростовский философ Николай Авдулов

Николай Степанович, несмотря на порой возникающие наши разногласия, относился ко мне с симпатией. Не знаю, почему. Возможно, чувствовал, что я искренне люблю свою малую родину и Ростов. Наверное, понимал, что я тоже был когда-то тем комсомольцем, который искренне верил в идеи социальной справедливости. Не знаю. Может быть. Но факт остается фактом. Профессор Авдулов наградил меня за активное участие в популяризации литературного наследия Мариэтты Сергеевны Шагинян памятной медалью «М. С. Шагинян». Этой наградой я горжусь особо. Ведь решение о награждении принимал не только Николай Степанович, но и весь оргкомитет чтений.