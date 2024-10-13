Сильный ветер, ливни и холод до +2 градусов прогнозируют в Ростовской области

Posted 13 октября, 19:20
Published 13 октября, 19:20
Modified 13 октября, 19:20
Updated 13 октября, 19:20
В понедельник, 14 октября, в Ростовской области синоптики обещают переменную облачность. В некоторых районах днем могут пройти умеренные дожди, воздух прогреется до +15…+17 градусов, на юге региона — до +19 градусов. В большей части районов пройдут ночные ливни. Столбики термометра опустятся до +3…+8 градусов, на севере и востоке будет до -2…+3 градусов.
Во вторник, 15 октября, ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Днем температура воздуха составит +10…+15 градусов, местами до +19, а ночью — +7…+12 градусов, на севере и востоке до +2 градусов. Ветер южный 6–11 метров в секунду с усилениями до 14.
На среду, 16 октября, гидрометцентр спрогнозировал дождь и туман. Днем столбики термометров будут показывать +8…+13, к югу и востоку региона до +18 градусов. Ночью похолодает до +5…+10, местами температура может опуститься до +2 градусов. Ветер юго-западный и западный с переходом на северный и северо-восточный 5–10 метров в секунду.
Ранее стало известно, когда закончатся дожди в Ростове-на-Дону.