Сильный ветер, ливни и холод до +2 градусов прогнозируют в Ростовской области

На среду, 16 октября, гидрометцентр спрогнозировал дождь и туман. Днем столбики термометров будут показывать +8…+13, к югу и востоку региона до +18 градусов. Ночью похолодает до +5…+10, местами температура может опуститься до +2 градусов. Ветер юго-западный и западный с переходом на северный и северо-восточный 5–10 метров в секунду.