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Posted 13 октября, 19:20

Published 13 октября, 19:20

Modified 13 октября, 19:20

Updated 13 октября, 19:20

Сильный ветер и проливные дожди накроют Ростовскую область

Сильный ветер, ливни и холод до +2 градусов прогнозируют в Ростовской области

13 октября 2024, 19:20
Фото: Изображение Midjourney
Сильный ветер и проливные дожди накроют Ростовскую область
В Ростовскую область надолго пришла непогода. Дончан ожидают ливни, похолодание и сильный ветер, сообщает региональное Северо-Кавказское УГМС.

В понедельник, 14 октября, в Ростовской области синоптики обещают переменную облачность. В некоторых районах днем могут пройти умеренные дожди, воздух прогреется до +15…+17 градусов, на юге региона — до +19 градусов. В большей части районов пройдут ночные ливни. Столбики термометра опустятся до +3…+8 градусов, на севере и востоке будет до -2…+3 градусов.

Во вторник, 15 октября, ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Днем температура воздуха составит +10…+15 градусов, местами до +19, а ночью — +7…+12 градусов, на севере и востоке до +2 градусов. Ветер южный 6–11 метров в секунду с усилениями до 14.

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На среду, 16 октября, гидрометцентр спрогнозировал дождь и туман. Днем столбики термометров будут показывать +8…+13, к югу и востоку региона до +18 градусов. Ночью похолодает до +5…+10, местами температура может опуститься до +2 градусов. Ветер юго-западный и западный с переходом на северный и северо-восточный 5–10 метров в секунду.

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