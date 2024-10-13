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Posted 13 октября, 20:02

Published 13 октября, 20:02

Modified 13 октября, 20:02

Updated 13 октября, 20:02

Стало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области

Стало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области

13 октября 2024, 20:02
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области

Таганрог оказался лидером по ценам на мясо в Ростовской области

Ростовстат опубликовал данные о средних ценах на ряд товаров и услуг в Ростовской области. Из документа следует, что говядина в среднем в регионе стоит 568 рублей, свинина — 376, а мясо кур — 193 рубля за килограмм.

Согласно актуальным данным ведомства на 7 октября, в Ростовской области выросли цены на все виды мяса. Самая низкая средняя цена на говядину зафиксирована в Шахтах — 534,02 рубля, в Ростове-на-Дону этот показатель составил 565,86 рубля, а дороже всего оказалось в Таганроге — 600 рублей и 56 копеек за килограмм.

Самые доступные цены на мясо кур наблюдаются в Миллерово, где средняя стоимость за килограмм составила 185,39 рубля, в Ростове оказалось дороже, уже 193,68 рубля. Лидером по стоимость куриного мяса стал Таганрог, где средняя цена перевалила за 200 рублей.

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Дешевле всего свинина оказалась в Ростове, по данным органа госстатистики, средняя цена зафиксировалась на уровне 359,49 рубля. В лидеры здесь снова выбился Таганрог, где средняя стоимость свинины составила 401,02 рубля.

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