Стало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области

Согласно актуальным данным ведомства на 7 октября, в Ростовской области выросли цены на все виды мяса. Самая низкая средняя цена на говядину зафиксирована в Шахтах — 534,02 рубля, в Ростове-на-Дону этот показатель составил 565,86 рубля, а дороже всего оказалось в Таганроге — 600 рублей и 56 копеек за килограмм.