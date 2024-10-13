Стало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области

Posted 13 октября, 20:02
Published 13 октября, 20:02
Modified 13 октября, 20:02
Updated 13 октября, 20:02
Согласно актуальным данным ведомства на 7 октября, в Ростовской области выросли цены на все виды мяса. Самая низкая средняя цена на говядину зафиксирована в Шахтах — 534,02 рубля, в Ростове-на-Дону этот показатель составил 565,86 рубля, а дороже всего оказалось в Таганроге — 600 рублей и 56 копеек за килограмм.
Самые доступные цены на мясо кур наблюдаются в Миллерово, где средняя стоимость за килограмм составила 185,39 рубля, в Ростове оказалось дороже, уже 193,68 рубля. Лидером по стоимость куриного мяса стал Таганрог, где средняя цена перевалила за 200 рублей.
Дешевле всего свинина оказалась в Ростове, по данным органа госстатистики, средняя цена зафиксировалась на уровне 359,49 рубля. В лидеры здесь снова выбился Таганрог, где средняя стоимость свинины составила 401,02 рубля.
До этого в донской столице сливочное масло начали продавать по цене пачки хороших пельменей.