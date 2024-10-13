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Posted 13 октября, 14:57

Published 13 октября, 14:57

Modified 13 октября, 14:59

Updated 13 октября, 14:59

Стоимость картофеля в Ростовской области выросла почти вдвое

Стало известно, где в Ростовской области покупать картошку дешевле

13 октября 2024, 14:57
Фото: 1MI
Стоимость картофеля в Ростовской области выросла почти вдвое

Ростовстат назвал города в Ростовской области, где продают картофель дешевле

Средняя стоимость килограмма картофеля в Ростовской области достигла 47,73 рубля. Соответствующую информацию опубликовал Ростовстат.

Согласно отчету о средних ценах на ряд товаров и услуг на 7 октября 2024 года, самая низка средняя цена на картофель зафиксирована в Миллерово — 40,66 рубля. В Сальске килограмм картофеля в среднем стоит 45,36 рубля.

В Волгодонске и Ростове-на-Дону средняя стоимость килограмма картошки составила 47,28 и 47,44 рубля соответственно. В Таганроге картофель продают в среднем за 50 рублей без одной копейки.

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Самые высокие цены на картошку зафиксировали в Шахтах — 50,45 рубля в среднем за килограмм.

Добавим, что еще в прошлом году средняя стоимость этого продукта находилась на уровне 31,83 рубля. За год цены выросли на 49%.

Ранее в донском регионе оптовые цены на картофель также подскочили почти в два раза.

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