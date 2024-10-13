Стало известно, где в Ростовской области покупать картошку дешевле

Posted 13 октября, 14:57
Published 13 октября, 14:57
Modified 13 октября, 14:59
Updated 13 октября, 14:59
Согласно отчету о средних ценах на ряд товаров и услуг на 7 октября 2024 года, самая низка средняя цена на картофель зафиксирована в Миллерово — 40,66 рубля. В Сальске килограмм картофеля в среднем стоит 45,36 рубля.
В Волгодонске и Ростове-на-Дону средняя стоимость килограмма картошки составила 47,28 и 47,44 рубля соответственно. В Таганроге картофель продают в среднем за 50 рублей без одной копейки.
Самые высокие цены на картошку зафиксировали в Шахтах — 50,45 рубля в среднем за килограмм.
Добавим, что еще в прошлом году средняя стоимость этого продукта находилась на уровне 31,83 рубля. За год цены выросли на 49%.
Ранее в донском регионе оптовые цены на картофель также подскочили почти в два раза.