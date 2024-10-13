Стало известно, где в Ростовской области покупать картошку дешевле

Согласно отчету о средних ценах на ряд товаров и услуг на 7 октября 2024 года, самая низка средняя цена на картофель зафиксирована в Миллерово — 40,66 рубля. В Сальске килограмм картофеля в среднем стоит 45,36 рубля.