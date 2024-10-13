Стало известно, когда в Ростове выпадет первый снег

А вот на Новый год в Ростове, по предварительному прогнозу, снега не будет. Метели начнутся в Ростовской области только в конце января. Раньше этого периода столбик термометра не сможет опуститься ниже -3 градусов днем. А в феврале на улице еще и потеплее — примерно на один градус.