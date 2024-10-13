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Posted 13 октября, 05:42

Published 13 октября, 05:42

Modified 13 октября, 09:36

Updated 13 октября, 09:36

Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Ростове

Стало известно, когда в Ростове выпадет первый снег

13 октября 2024, 05:42
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Ростове

Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Ростове

Ростовчанам рассказали, когда ждать первый снег в 2024 году. Прогноз предоставили специалисты платформы «Яндекс.Погода».

Вместе с холодами в донскую столицу придет и снег. Первые снежинки ожидаются уже в середине ноября. Однако температура воздуха в светлое время суток будет держаться выше нуля, поэтому снег моментально растает, превратившись в слякоть на дороге.

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А вот на Новый год в Ростове, по предварительному прогнозу, снега не будет. Метели начнутся в Ростовской области только в конце января. Раньше этого периода столбик термометра не сможет опуститься ниже -3 градусов днем. А в феврале на улице еще и потеплее — примерно на один градус.

Ранее RostovGazeta сообщала, когда теплая погода на Дону сменится холодным фронтом и проливными дождями.

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