Стало известно, когда в Ростове выпадет первый снег

Posted 13 октября, 05:42
Published 13 октября, 05:42
Modified 13 октября, 09:36
Updated 13 октября, 09:36
Вместе с холодами в донскую столицу придет и снег. Первые снежинки ожидаются уже в середине ноября. Однако температура воздуха в светлое время суток будет держаться выше нуля, поэтому снег моментально растает, превратившись в слякоть на дороге.
А вот на Новый год в Ростове, по предварительному прогнозу, снега не будет. Метели начнутся в Ростовской области только в конце января. Раньше этого периода столбик термометра не сможет опуститься ниже -3 градусов днем. А в феврале на улице еще и потеплее — примерно на один градус.
Ранее RostovGazeta сообщала, когда теплая погода на Дону сменится холодным фронтом и проливными дождями.