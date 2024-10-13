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Posted 13 октября, 14:25

Published 13 октября, 14:25

Modified 13 октября, 14:27

Updated 13 октября, 14:27

Стало известно, когда закончатся дожди в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда закончатся дожди в Ростове-на-Дону

13 октября 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, когда закончатся дожди в Ростове-на-Дону

После дождей в Ростове резко потеплеет

По прогнозу синоптиков проливные дожди в Ростове-на-Дону закончатся в конце предстоящей недели.

С 13 по 18 октября Ростов-на-Дону будут заливать дожди. Однако уже в субботу, 19 октября, ожидается облачная погода без осадков. Максимально воздух прогреется до +10 градусов, ночью температура опустится до +5 градусов. Ветер северо-восточный до девяти метров в секунду.

В воскресенье, 20 октября, температурный диапазон составит от +11 до +4 градусов Цельсия. Ветер утихнет и поменяет свое направление. Воздушные массы будут идти с востока.

В Ростове-на-Дону за сутки похолодает на 13 градусов
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В понедельник, 21 октября, ожидается небольшое потепление. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов, а ночью — опустятся до +2 градусов. Синоптики прогнозируют ясную погоду.

Ранее стало известно, когда в донской столице выпадет первый снег.

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