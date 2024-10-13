Стало известно, когда закончатся дожди в Ростове-на-Дону

С 13 по 18 октября Ростов-на-Дону будут заливать дожди. Однако уже в субботу, 19 октября, ожидается облачная погода без осадков. Максимально воздух прогреется до +10 градусов, ночью температура опустится до +5 градусов. Ветер северо-восточный до девяти метров в секунду.