Стало известно, когда закончатся дожди в Ростове-на-Дону

Posted 13 октября, 14:25
Published 13 октября, 14:25
Modified 13 октября, 14:27
Updated 13 октября, 14:27
С 13 по 18 октября Ростов-на-Дону будут заливать дожди. Однако уже в субботу, 19 октября, ожидается облачная погода без осадков. Максимально воздух прогреется до +10 градусов, ночью температура опустится до +5 градусов. Ветер северо-восточный до девяти метров в секунду.
В воскресенье, 20 октября, температурный диапазон составит от +11 до +4 градусов Цельсия. Ветер утихнет и поменяет свое направление. Воздушные массы будут идти с востока.
В понедельник, 21 октября, ожидается небольшое потепление. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов, а ночью — опустятся до +2 градусов. Синоптики прогнозируют ясную погоду.
Ранее стало известно, когда в донской столице выпадет первый снег.