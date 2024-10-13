Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил свою работу в сборной России

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда сыграла 18 матчей. За это время сборная проиграла лишь раз. Однако Карпин считает, что за прошедшие три года ему нечего оценить. Тренер решил не торопиться с суждениями.