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Posted 13 октября, 13:48

Published 13 октября, 13:48

Modified 13 октября, 13:48

Updated 13 октября, 13:48

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал свою работу в сборной России

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил свою работу в сборной России

13 октября 2024, 13:48
Фото: ФК «Ростов»
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал свою работу в сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его работа в национальной сборной — ни о чем, информирует «Матч.ТВ».

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда сыграла 18 матчей. За это время сборная проиграла лишь раз. Однако Карпин считает, что за прошедшие три года ему нечего оценить. Тренер решил не торопиться с суждениями.

«Промежуточно — ни о чем. Зачем оценивать? С кем мы играем? Как мы играем? Когда? По‑моему, сейчас оценивать просто даже особо нечего», — высказался Карпин.

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Добавим, что последняя игра сборной России состоялась в сентябре 2024 года в Ханое. Команда разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0.

Ранее эксперт намекнул на увольнение главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. Критик считает, что отвратительная игра команды — результат безразличия Карпина.

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