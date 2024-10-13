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Posted 13 октября, 17:59

Published 13 октября, 17:59

Modified 13 октября, 18:01

Updated 13 октября, 18:01

В Батайске микроавтобус сбил 84-летнюю пенсионерку

В Батайске микроавтобус сбил 84-летнюю пенсионерку

13 октября 2024, 17:59
Фото: 1MI
В Батайске микроавтобус сбил 84-летнюю пенсионерку
В Батайске водитель микроавтобуса сбил наружным зеркалом пенсионерку, информирует Госавтоинспекция Ростовской области.

ДТП произошло вечером 12 октября на улице Орджоникидзе в Батайске. 61-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ-Соболь» двигался по дороге, как вдруг на проезжую часть вышла 84-летняя пенсионерка. Автомобилист не успел затормозить и задел бабушку правым наружный зеркалом.

Пожилую женщину увезли с места аварии прямиком в больницу. Тяжесть полученных ею травм неизвестна. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

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До этого на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть сбила мужчину. Он переходил проезжую часть по «зебре», но все равно попал под колеса крупногабаритного автомобиля. Подробнее о ДТП в материале RostovGazeta.

Ранее в донском регионе мотоциклист погиб, вылетев с трассы.

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