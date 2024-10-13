В Ростове-на-Дону ограничат проезд по Буденновскому и еще нескольким улицам

С 16 до 19 октября пешеходам запретят ходить по проспекту Соколова. Из-за ремонта фасада здания №98 по улице Большой Садовой тротуар перекроют в районе самих работ, по восточной стороне проспекта на отрезке от Большой Садовой до Социалистической, а также по северной стороне улицы Социалистической от здания №119 до проспекта Соколова. Ограничение будет действовать с 08.00 до 17.00 мск.