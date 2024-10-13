В Ростове-на-Дону ограничат проезд по Буденновскому и еще нескольким улицам

Posted 13 октября, 09:03
Published 13 октября, 09:03
Modified 13 октября, 09:05
Updated 13 октября, 09:05
Ограничение начнет действовать уже 15 октября на проспекте Буденновском. В период с 23.00 до 05.00 мск автомобили не смогут проехать от улицы Максима Горького до улицы Целиноградской. В это время на указанном участке будет проводиться ремонт дороги. Работы продлятся до 25 декабря.
С 16 до 19 октября пешеходам запретят ходить по проспекту Соколова. Из-за ремонта фасада здания №98 по улице Большой Садовой тротуар перекроют в районе самих работ, по восточной стороне проспекта на отрезке от Большой Садовой до Социалистической, а также по северной стороне улицы Социалистической от здания №119 до проспекта Соколова. Ограничение будет действовать с 08.00 до 17.00 мск.
18 октября начнутся работы на подземных коммуникациях. В связи с чем автомобили не смогут передвигаться по улице 14-я Линия, а пешеходы — рядом с домом №18/25. Работы завершат 18 ноября.
Также газопроводными трубами займутся на пересечении улиц Калининградская и Ковалевской. Дорога в этом районе будет перекрыта. Движение пешеходов будет ограничено около здания №52а по улице Калининградской. Работы начнутся 23 октября и завершатся 23 ноября.
Ранее в донской столице изменили схему движения четырех автобусов на Левенцовке.