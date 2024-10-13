В Ростове в кадр попала комета, которую не видели 30 тысяч лет

Posted 13 октября, 12:30
Published 13 октября, 12:30
Modified 14 октября, 09:07
Updated 14 октября, 09:07
Фотографиями кометы Цзыньзиньшань-ATLAS Николай Викулов поделился 12 октября. На снимках видно, как небесная странница приближается к горизонту.
Николай Викулов сделал завораживающий кадр в Азовском районе, на берегу реки Кагальник. Комету стало видно на небосклоне после 18:00.
— В этот раз я специально выбрался за город ради кометы, — рассказал ростовский фотограф. — Я часто фотографирую Млечный путь, но сейчас из-за приближающегося полнолуния его плохо видно.
Николай взял с собой фотоаппарат Canon 5D Mark II и широкоугольный объектив Sigma 24-70 f2.8.
— Я выставил небольшую светочувствительность (ISO 400) и выдержку на 15 секунд (прим. — время, когда открыт затвор фотоаппарата при экспозиции), — добавил Николай Викулов.
Результат впечатлил: камера запечатлела яркую комету на небосводе.
Яркость кометы резко увеличилась в начале октября из-за взаимодействия вещества ядра с солнечным излучением. Однако в середине месяца ее яркость пойдет на спад, а вот условия видимости, напротив, улучшатся.
Космическое тело максимально приблизилось к Земле 13 октября. В этот день расстояние от нас до кометы сократилось до 70 миллионов километров — как до Марса или Венеры.
Как сообщала RostovGazeta, ATLAS — одна из ярчайших комет за последние годы. Уже сейчас ее блеск (+1,5 звездной величины) сопоставим с кометой NEOWISE 2020 года. А если она достигнет максимума значений, которые прогнозируют астрономы, то станет ярче даже одной из комет Макнота 2006 года, которая пролетала над Землей 18 лет назад.