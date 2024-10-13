В Ростове в кадр попала комета, которую не видели 30 тысяч лет

Как сообщала RostovGazeta, ATLAS — одна из ярчайших комет за последние годы. Уже сейчас ее блеск (+1,5 звездной величины) сопоставим с кометой NEOWISE 2020 года. А если она достигнет максимума значений, которые прогнозируют астрономы, то станет ярче даже одной из комет Макнота 2006 года, которая пролетала над Землей 18 лет назад.