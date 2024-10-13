rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 12:30

Published 13 октября, 12:30

Modified 14 октября, 09:07

Updated 14 октября, 09:07

Ростовский фотограф снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет

В Ростове в кадр попала комета, которую не видели 30 тысяч лет

13 октября 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Ростовский фотограф снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет
Фотограф из Ростова-на-Дону Николай Викулов снял на камеру редкую комету, которая вернулась в Солнечную систему спустя 30 тысяч лет.

Фотографиями кометы Цзыньзиньшань-ATLAS Николай Викулов поделился 12 октября. На снимках видно, как небесная странница приближается к горизонту.

Николай Викулов сделал завораживающий кадр в Азовском районе, на берегу реки Кагальник. Комету стало видно на небосклоне после 18:00.

— В этот раз я специально выбрался за город ради кометы, — рассказал ростовский фотограф. — Я часто фотографирую Млечный путь, но сейчас из-за приближающегося полнолуния его плохо видно.

Николай взял с собой фотоаппарат Canon 5D Mark II и широкоугольный объектив Sigma 24-70 f2.8.

— Я выставил небольшую светочувствительность (ISO 400) и выдержку на 15 секунд (прим. — время, когда открыт затвор фотоаппарата при экспозиции), — добавил Николай Викулов.

Результат впечатлил: камера запечатлела яркую комету на небосводе.

Ростовский фотограф снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч летРостовский фотограф снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет
Ростовский фотограф снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет.
Фото: Николай Викулов. https://vk.com/wall396975270_908
Одну из самых ярких комет столетия увидят жители Ростовской области в сентябре
Узнать подробнее

Яркость кометы резко увеличилась в начале октября из-за взаимодействия вещества ядра с солнечным излучением. Однако в середине месяца ее яркость пойдет на спад, а вот условия видимости, напротив, улучшатся.

Космическое тело максимально приблизилось к Земле 13 октября. В этот день расстояние от нас до кометы сократилось до 70 миллионов километров — как до Марса или Венеры.

Как сообщала RostovGazeta, ATLAS — одна из ярчайших комет за последние годы. Уже сейчас ее блеск (+1,5 звездной величины) сопоставим с кометой NEOWISE 2020 года. А если она достигнет максимума значений, которые прогнозируют астрономы, то станет ярче даже одной из комет Макнота 2006 года, которая пролетала над Землей 18 лет назад.

Читайте также:
Жители Ростовской области увидят первый осенний звездопад — поток ДраконидыВторой Луны не будет: жители Ростовской области не смогут увидеть новый спутник ЗемлиГорящий спутник Илона Маска могли увидеть ростовчане в небе над городом
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Космос#Астрономия#Комета#RostovGazeta#Фотография#Солнечная система#Астрономы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика