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Posted 13 октября, 16:23

Published 13 октября, 16:23

Modified 13 октября, 16:25

Updated 13 октября, 16:25

В Волгодонске водитель сбил 14-летнего школьника и влетел в отбойник

В Волгодонске водитель сбил 14-летнего школьника и влетел в отбойник

13 октября 2024, 16:23
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В Волгодонске водитель сбил 14-летнего школьника и влетел в отбойник
В Ростовской области водитель легкового автомобиля не затормозил перед пешеходным переходом и сбил 14-летнего мальчика, информирует региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел днем 13 октября на улице Морской в Волгодонске. 14-летний подросток переходил проезжую часть по «зебре» в районе дома №130Б, когда его на полной скорости сбила иномарка Audi A6 под управлением 44-летнего водителя. После удара автомобиль вильнул и врезался в отбойник.

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Школьнику понадобилась помощь врачей. С травмами его экстренно госпитализировали в больницу. Сведений о его состоянии нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Ранее 11-летняя девочка попала под колёса внедорожника в Ростовской области. Подробнее о ДТП в материале RostovGazeta.

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