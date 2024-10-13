В Волгодонске водитель сбил 14-летнего школьника и влетел в отбойник

Инцидент произошел днем 13 октября на улице Морской в Волгодонске. 14-летний подросток переходил проезжую часть по «зебре» в районе дома №130Б, когда его на полной скорости сбила иномарка Audi A6 под управлением 44-летнего водителя. После удара автомобиль вильнул и врезался в отбойник.