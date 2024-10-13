В Волгодонске водитель сбил 14-летнего школьника и влетел в отбойник

Posted 13 октября, 16:23
Published 13 октября, 16:23
Modified 13 октября, 16:25
Updated 13 октября, 16:25
Инцидент произошел днем 13 октября на улице Морской в Волгодонске. 14-летний подросток переходил проезжую часть по «зебре» в районе дома №130Б, когда его на полной скорости сбила иномарка Audi A6 под управлением 44-летнего водителя. После удара автомобиль вильнул и врезался в отбойник.
Школьнику понадобилась помощь врачей. С травмами его экстренно госпитализировали в больницу. Сведений о его состоянии нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.
Ранее 11-летняя девочка попала под колёса внедорожника в Ростовской области. Подробнее о ДТП в материале RostovGazeta.