Ветер выдул воду из реки Дон в Ростовской области

Posted 13 октября, 18:28
Published 13 октября, 18:28
Modified 13 октября, 18:30
Updated 13 октября, 18:30
В Ростовской области из-за сильного ветра с порывами до 16 метров в секунду на реке Дон начался сгон воды. 13 октября в устье Аксай-Азов уровень воды упал ниже неблагоприятных отметок на 18-19 сантиметров.
Неблагоприятные условия сохранятся и 14 октября, однако в ближайшие сутки опасных гидрологических явлений не ожидается.
Добавим, что сгонно-нагонные колебания уровня воды в море и реках Ростовской области — довольно частое явление. Они негативно отражаются на судоходстве и состоянии берегов, вызывают перераспределение донных осадков и затопление прибрежных зон.
Ранее грузовое судно село на мель рядом с Ростовом-на-Дону.