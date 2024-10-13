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Posted 13 октября, 18:28

Published 13 октября, 18:28

Modified 13 октября, 18:30

Updated 13 октября, 18:30

В Ростовской области на реке Дон начался ветровой сгон воды

Ветер выдул воду из реки Дон в Ростовской области

13 октября 2024, 18:28
Фото: 1MI
В Ростовской области на реке Дон начался ветровой сгон воды
Штормовой ветер вновь выдувает воду из устья реки Дон в Ростовской области. Актуальную информацию опубликовало Северо-Кавказское УГМС.

В Ростовской области из-за сильного ветра с порывами до 16 метров в секунду на реке Дон начался сгон воды. 13 октября в устье Аксай-Азов уровень воды упал ниже неблагоприятных отметок на 18-19 сантиметров.

Неблагоприятные условия сохранятся и 14 октября, однако в ближайшие сутки опасных гидрологических явлений не ожидается.

Мощный ветер в Ростовской области выдует воду из реки Дон
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Добавим, что сгонно-нагонные колебания уровня воды в море и реках Ростовской области — довольно частое явление. Они негативно отражаются на судоходстве и состоянии берегов, вызывают перераспределение донных осадков и затопление прибрежных зон.

Ранее грузовое судно село на мель рядом с Ростовом-на-Дону.

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