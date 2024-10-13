«Взрываются как беспилотники»: жителей Новошахтинска разбудил ночной грохот в небе

Posted 13 октября, 06:00
Published 13 октября, 06:00
Modified 13 октября, 07:59
Updated 13 октября, 07:59
Грохот было слышно над городом в ночь на 13 октября. По словам местных жителей в telegram-канале «Это Ростов новости», раздалось около шести мощных раскатов. Некоторые в комментариях заявили, что не ничего слышали, а другие утверждали, что звук донесся даже до Ростова-на-Дону.
Часть горожан решила, что в Ростовской области снова работает система противовоздушной обороны, однако информации о сбитых беспилотниках не было.
Как выяснилось, источником страшного звука стал фейерверк.
— Да, в центре города было видно салют, — добавили местные жители в комментариях. — Салюты уже взрываются как беспилотники.
— Красивый, но не в то время, — согласились другие.
Именно по причине атак дронов на Ростовскую область в регионе временно запретили использовать пиротехнику. Ограничение ввели до конца 2024 года, чтобы население не пугалось громких хлопков. Однако некоторые продолжают нарушать запрет, запуская фейерверки.