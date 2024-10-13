rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 06:00

Published 13 октября, 06:00

Modified 13 октября, 07:59

Updated 13 октября, 07:59

Жители Новошахтинска Ростовской области сообщили о серии ночных взрывов

«Взрываются как беспилотники»: жителей Новошахтинска разбудил ночной грохот в небе

13 октября 2024, 06:00
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Новошахтинска Ростовской области сообщили о серии ночных взрывов

Жители Новошахтинска Ростовской области сообщили о ночном грохоте в небе

В городе Новошахтинске Ростовской области местных жителей напугали громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Грохот было слышно над городом в ночь на 13 октября. По словам местных жителей в telegram-канале «Это Ростов новости», раздалось около шести мощных раскатов. Некоторые в комментариях заявили, что не ничего слышали, а другие утверждали, что звук донесся даже до Ростова-на-Дону.

Часть горожан решила, что в Ростовской области снова работает система противовоздушной обороны, однако информации о сбитых беспилотниках не было.

Губернатор назвал города Ростовской области, где сбили 18 беспилотников
Узнать подробнее

Как выяснилось, источником страшного звука стал фейерверк.

— Да, в центре города было видно салют, — добавили местные жители в комментариях. — Салюты уже взрываются как беспилотники.
— Красивый, но не в то время, — согласились другие.

Именно по причине атак дронов на Ростовскую область в регионе временно запретили использовать пиротехнику. Ограничение ввели до конца 2024 года, чтобы население не пугалось громких хлопков. Однако некоторые продолжают нарушать запрет, запуская фейерверки.

Читайте также:
Губернатор Голубев сообщил о пожаре под Новошахтинском после атаки беспилотников«Окна тряхнуло»: в районе Новошахтинска сбили беспилотникГубернатор Голубев заявил о десяти беспилотниках, атаковавших Ростовскую область
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Салют#Фейерверк#Взрывы#Telegram#Беспилотники#Пиротехника#Социальные сети#Дроны#Противовоздушная оборона#Ограничение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика