«Взрываются как беспилотники»: жителей Новошахтинска разбудил ночной грохот в небе

Грохот было слышно над городом в ночь на 13 октября. По словам местных жителей в telegram-канале «Это Ростов новости», раздалось около шести мощных раскатов. Некоторые в комментариях заявили, что не ничего слышали, а другие утверждали, что звук донесся даже до Ростова-на-Дону.