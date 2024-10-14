«Автодор» опроверг закрытие бесплатного объезда трассы М-4 в Ростовской области

Posted 14 октября, 12:21
Published 14 октября, 12:21
Modified 14 октября, 12:23
Updated 14 октября, 12:23
Администрация Старостаничного сельского поселения утром 14 октября сообщила об ограничении движения на сразу двух объездных дорогах, которые считаются альтернативой платным участкам трассы М-4 «Дон». Нововведение объяснили ремонтными работами на железнодорожных путях.
«Автодор» дал официальный комментарий по ситуации. Ведомство заверило, что все участки трассы М-4, в том числе альтернативные бесплатные, открыты для движения транспорта.
Также сообщалось, что из-за ремонта путей поменялся и график движения автобусов в Ростовской области. Подробно об этих изменениях рассказала RostovGazeta.