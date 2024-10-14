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Posted 14 октября, 12:21

Published 14 октября, 12:21

Modified 14 октября, 12:23

Updated 14 октября, 12:23

«Автодор» опроверг закрытие бесплатного объезда трассы М-4 в Ростовской области

«Автодор» опроверг закрытие бесплатного объезда трассы М-4 в Ростовской области

14 октября 2024, 12:21
Фото: 1MI
«Автодор» опроверг закрытие бесплатного объезда трассы М-4 в Ростовской области
В Ростовской области все участки трассы М-4 «Дон» открыты для движения, заверили в «Автодоре».

Администрация Старостаничного сельского поселения утром 14 октября сообщила об ограничении движения на сразу двух объездных дорогах, которые считаются альтернативой платным участкам трассы М-4 «Дон». Нововведение объяснили ремонтными работами на железнодорожных путях.

Бесплатный объезд платного участка М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области
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«Автодор» дал официальный комментарий по ситуации. Ведомство заверило, что все участки трассы М-4, в том числе альтернативные бесплатные, открыты для движения транспорта.

Также сообщалось, что из-за ремонта путей поменялся и график движения автобусов в Ростовской области. Подробно об этих изменениях рассказала RostovGazeta.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Автомобили#Работа «Автодора» в Ростовской области#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#Происшествия
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