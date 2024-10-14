«Автодор» поднимет плату за проезд по М-4 в Ростовской области: правда или фейк?

На деле в первоисточнике нет ни слова о повышении стоимости в ближайшее время. На сайте перечислены тарифы для автомобилей различных классов в зависимости от участка федеральной автодороги. Кроме того, можно найти дату последних изменений цен на проезд по этой трассе — июль 2024 года. Отдельно указано, что индексация тарифов происходит согласно нормативно-правовым актам правительства РФ. Однако решений об изменении тарифов в Ростовской области с тех пор не принималось.