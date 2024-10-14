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Posted 14 октября, 11:10

Published 14 октября, 11:10

Modified 14 октября, 11:12

Updated 14 октября, 11:12

«Автодор» поднимет плату за проезд по М-4 в Ростовской области: правда или фейк

«Автодор» поднимет плату за проезд по М-4 в Ростовской области: правда или фейк?

14 октября 2024, 11:10
Фото: donland.ru
«Автодор» поднимет плату за проезд по М-4 в Ростовской области: правда или фейк
В социальных сетях появилась информация о том, что «Автодор» планирует повторно увеличить стоимость проезда по платным участкам на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Действительно ли это так, проверила RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

После неудачного кликбейтного заголовка в одном из региональных СМИ в Сети стала распространяться информация о планирующемся росте тарифов на платных участках М-4 «Дон» в Ростовской области. В соцсетях и мессенджерах появился ряд публикаций, авторы которых не проверили информацию.

На деле в первоисточнике нет ни слова о повышении стоимости в ближайшее время. На сайте перечислены тарифы для автомобилей различных классов в зависимости от участка федеральной автодороги. Кроме того, можно найти дату последних изменений цен на проезд по этой трассе — июль 2024 года. Отдельно указано, что индексация тарифов происходит согласно нормативно-правовым актам правительства РФ. Однако решений об изменении тарифов в Ростовской области с тех пор не принималось.

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Госкомпания дала опровержение в СМИ о росте тарифов 10 октября:

— Мы не размещал информации о повышении или даже о возможном повышении тарифов. Более того, в ближайшее время мы не планируем поднимать цены на проезд по платным участкам.

Публикация, которая привела к ряду фейков из-за кликбейтного заголовка, уже удалена.

Ранее в Сети была фейковая информация о том, что в Новочеркасске из-за новой дороги уберут трамвайные пути.

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