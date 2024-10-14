Бесплатный объезд платного участка М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области

Posted 14 октября, 05:39
Published 14 октября, 05:39
Modified 14 октября, 06:19
Updated 14 октября, 06:19
С 14 октября два объезда «платника» на трассе М4 «Дон» в Каменском районе и Каменске-Шахтинском Ростовской области закрыли.
Движение перекрыли по тоннелю в Старой Станице. В это время там будут проводить ремонтные работы ж/д путей под мостом. Ограничение действует ровно двое суток: с 08:30 мск 14 октября до 08:30 мск 16 октября.
Зачастую автомобилисты проезжали по этому участку, чтобы объехать платную дорогу в районе 911 километра М-4 «Дон»
Этот же путь выбирали водители для объезда «платника» в поселке Глубоком. По ней легко можно попасть в город Каменск-Шахтинский, а оттуда — на федеральную трассу. Но с 14 октября перекроют и железнодорожный переезд 1036 км (парк Маяковского в Каменске-Шахтинском). Там ограничения введут с 09:00 мск 14 октября до 08:00 мск 18 октября.
Тем, кто хочет посетить парк «Лога» в Старой Станице придется тоже выбрать альтернативный путь. Например, свернуть туда с 929-го километра М-4 «Дон» или из Каменска.
Из-за ремонта ж/д путей изменился и график движения автобусов. Например, №123 (ж/д вокзал — поселок Глубокий) пустили через остановки «Крест», «Хлебозавод», Центральный рынок и парк Маяковского. А №912 (ж/д вокзал — хутор Старая Станица) — через «Хлебозавод», затем по улице Ворошилова к «Лесхозу» и до остановки «Тоннель». А движение автобуса №104 проходит теперь через «Лесхоз» и Скородумовку.
Ранее стало известно, как изменилась схема движения нескольких автобусов в Ростове-на-Дону.