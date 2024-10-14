Бесплатный объезд платного участка М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области

Этот же путь выбирали водители для объезда «платника» в поселке Глубоком. По ней легко можно попасть в город Каменск-Шахтинский, а оттуда — на федеральную трассу. Но с 14 октября перекроют и железнодорожный переезд 1036 км (парк Маяковского в Каменске-Шахтинском). Там ограничения введут с 09:00 мск 14 октября до 08:00 мск 18 октября.