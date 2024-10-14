Блогера Литвина арестовали после драки с Бастой и болельщиками «СКА-Ростов»

Происшествие случилось 12 октября на матче футбольной Медиалиги. На поле встретились команда принадлежащая рэперу Басте «СКА-Ростов» и клуб Литвина LitEnergy. Во время матча блогеру не понравились выкрики ростовских болельщиков в его адрес. Он подошёл к трибунам и ударил по голове Плынина. Завязалась массовая потасовка. Разнимать её пришёл Баста. Но его разговор с Литвиным ни к чему не привёл, и драка продолжилась, пока не прибыла полиция.