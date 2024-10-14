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Posted 14 октября, 12:19

Published 14 октября, 12:19

Modified 14 октября, 12:21

Updated 14 октября, 12:21

Блогера Литвина арестовали после массовой драки с Бастой на футбольном матче

Блогера Литвина арестовали после драки с Бастой и болельщиками «СКА-Ростов»

14 октября 2024, 12:19
Фото: ФК СКА Ростов-на-Дону
Блогера Литвина арестовали после массовой драки с Бастой на футбольном матче
Блогер Михаил Литвин проведёт 13 суток под арестом из-за драки с болельщиками «СКА-Ростов», пишет ТАСС.

Кузьминский районный суд Москвы постановил заключить под стражу Литвина по административной статье о мелком хулиганстве. Под арестом он проведёт 13 суток. На такой же срок арестоваy болельщик «СКА-Ростов» Сергей Плынин, с которым подрался популярный блогер.

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На заседании Литвин заявил, что такой инцидент с его участием «больше не повторится».

Происшествие случилось 12 октября на матче футбольной Медиалиги. На поле встретились команда принадлежащая рэперу Басте «СКА-Ростов» и клуб Литвина LitEnergy. Во время матча блогеру не понравились выкрики ростовских болельщиков в его адрес. Он подошёл к трибунам и ударил по голове Плынина. Завязалась массовая потасовка. Разнимать её пришёл Баста. Но его разговор с Литвиным ни к чему не привёл, и драка продолжилась, пока не прибыла полиция.

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