Блогера Литвина арестовали после драки с Бастой и болельщиками «СКА-Ростов»

Posted 14 октября, 12:19
Published 14 октября, 12:19
Modified 14 октября, 12:21
Updated 14 октября, 12:21
Кузьминский районный суд Москвы постановил заключить под стражу Литвина по административной статье о мелком хулиганстве. Под арестом он проведёт 13 суток. На такой же срок арестоваy болельщик «СКА-Ростов» Сергей Плынин, с которым подрался популярный блогер.
На заседании Литвин заявил, что такой инцидент с его участием «больше не повторится».
Происшествие случилось 12 октября на матче футбольной Медиалиги. На поле встретились команда принадлежащая рэперу Басте «СКА-Ростов» и клуб Литвина LitEnergy. Во время матча блогеру не понравились выкрики ростовских болельщиков в его адрес. Он подошёл к трибунам и ударил по голове Плынина. Завязалась массовая потасовка. Разнимать её пришёл Баста. Но его разговор с Литвиным ни к чему не привёл, и драка продолжилась, пока не прибыла полиция.