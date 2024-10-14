Через Ростов в Москву запустили новый двухэтажный поезд

Posted 14 октября, 17:44
Published 14 октября, 17:44
Modified 14 октября, 17:44
Updated 14 октября, 17:44
Состав будет отправляться ежедневно в 11.00 с Казанского вокзала в Москве. Далее поезд 17 часов 35 минут будет в пути до Ростова-на-Дону. Туда он прибудет в 04.35 утра. На конечной станции, в Новороссийске, состав окажется в 13.02.
Обратно новый двухэтажный поезд отправится из Новороссийска в 16.55. В Ростове он окажется в 00.25. Далее он проследует до Москвы, где окажется в 21.05. Если отправляться на этом поезде из Ростова в столицу, путь займёт 20 часов 15 минут.