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Posted 14 октября, 17:44

Published 14 октября, 17:44

Modified 14 октября, 17:44

Updated 14 октября, 17:44

Через Ростов в Москву запустили новый двухэтажный поезд

Через Ростов в Москву запустили новый двухэтажный поезд

14 октября 2024, 17:44
Фото: 1MI
Через Ростов в Москву запустили новый двухэтажный поезд
С 14 октября запущен новый двухэтажный поезд через Ростов из Москвы в Новороссийск и обратно, сообщили в пресс-службе РЖД.

Состав будет отправляться ежедневно в 11.00 с Казанского вокзала в Москве. Далее поезд 17 часов 35 минут будет в пути до Ростова-на-Дону. Туда он прибудет в 04.35 утра. На конечной станции, в Новороссийске, состав окажется в 13.02.

Обратно новый двухэтажный поезд отправится из Новороссийска в 16.55. В Ростове он окажется в 00.25. Далее он проследует до Москвы, где окажется в 21.05. Если отправляться на этом поезде из Ростова в столицу, путь займёт 20 часов 15 минут.

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Ранее сообщалось, что с 2025 года билеты на поезда в Ростовской области могут подорожать на 11,6%.

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