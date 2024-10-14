Дождевую облачность и резкий дефицит тепла прогнозирует «Фобос» в Ростовской области

Posted 14 октября, 15:07
Published 14 октября, 15:07
Modified 14 октября, 15:09
Updated 14 октября, 15:09
По словам экспертов, на юге России начало новой недели выдастся достаточно тёплым. В низовьях Дона стоит ожидать дневные температуры в районе +13 — +18 градусов. В соседней Кубани потеплеет до +18 до +23 градусов.
Ближе к концу недели погодный фронт изменится. Температурные значения опустятся в среднем до +12 градусов.
«Но затем дождевая облачность над регионом уплотнится, и в условиях дефицита солнечного тепла воздух остынет в среднем на 5–6 градусов», — заявили синоптики «Фобоса».