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Posted 14 октября, 15:07

Published 14 октября, 15:07

Modified 14 октября, 15:09

Updated 14 октября, 15:09

«Дефицит тепла»: «Фобос» прогнозирует падение температуры на Дону на 6 градусов

Дождевую облачность и резкий дефицит тепла прогнозирует «Фобос» в Ростовской области

14 октября 2024, 15:07
Фото: Unsplash
«Дефицит тепла»: «Фобос» прогнозирует падение температуры на Дону на 6 градусов

Похолодание сразу на шесть градусов прогнозируется в Ростове

Тёплая погода в начале недели сменится в Ростовской области сильным похолоданием, следует из прогноза синоптиков Центра «Фобос».

По словам экспертов, на юге России начало новой недели выдастся достаточно тёплым. В низовьях Дона стоит ожидать дневные температуры в районе +13 — +18 градусов. В соседней Кубани потеплеет до +18 до +23 градусов.

Ближе к концу недели погодный фронт изменится. Температурные значения опустятся в среднем до +12 градусов.

«Но затем дождевая облачность над регионом уплотнится, и в условиях дефицита солнечного тепла воздух остынет в среднем на 5–6 градусов», — заявили синоптики «Фобоса».

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Тем временем жители Ростовской области попросили губернатора дать отопление в многоэтажках региона.

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