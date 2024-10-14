Экс-глава Октябрьского райсуда в Ростове стал фигурантом дела о коррупции

Posted 14 октября, 18:21
Published 14 октября, 18:21
Modified 14 октября, 19:45
Updated 14 октября, 19:45
Лукьянов руководил работой Октябрьского районного суда Ростова до сентября 2024 года. Затем он покинул свой пост. Теперь стало известно, что он может стать участником громкого коррупционного процесса.
По неподтвержденным официально данным, судья мог быть в сговоре с экс-председателем Ростовского областного суда Еленой Золотарёвой и её замом Татьяной Юровой. За взятки он якобы выносил нужные решения.
Дома и в рабочем кабинете прошли обыски. Там, по неофициальным данным, нашли флешки с инструкциями по судебным делам. Источники сообщают, что экс-глава райсуда готов пойти на сделку со следствием и уже дал показания.
Официальных подробностей расследования дела в отношении Лукьянова пока нет.
Так называемое дело судей расследуется в Ростовской области с апреля 2023 года. Его фигурантами уже стали несколько высокопоставленных судей региона. Подробнее о его хронике читайте в специальном сюжете RostovGazeta.