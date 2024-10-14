rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 18:21

Published 14 октября, 18:21

Modified 14 октября, 19:45

Updated 14 октября, 19:45

Бывший председатель Октябрьского суда Ростова Денис Лукьянов мог оказаться под следствием

Экс-глава Октябрьского райсуда в Ростове стал фигурантом дела о коррупции

14 октября 2024, 18:21
Фото: 1MI
Бывший председатель Октябрьского суда Ростова Денис Лукьянов мог оказаться под следствием
Сюжет
Обыски, задержания и аресты судей в Ростовской области
Бывший председатель Октябрьского суда Ростова Лукьянов мог оказаться под следствием, пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».

Лукьянов руководил работой Октябрьского районного суда Ростова до сентября 2024 года. Затем он покинул свой пост. Теперь стало известно, что он может стать участником громкого коррупционного процесса.

По неподтвержденным официально данным, судья мог быть в сговоре с экс-председателем Ростовского областного суда Еленой Золотарёвой и её замом Татьяной Юровой. За взятки он якобы выносил нужные решения.

Экс-руководитель Ростовского облсуда Золотарева не смогла оспорить свое отстранение
Узнать подробнее

Дома и в рабочем кабинете прошли обыски. Там, по неофициальным данным, нашли флешки с инструкциями по судебным делам. Источники сообщают, что экс-глава райсуда готов пойти на сделку со следствием и уже дал показания.

Официальных подробностей расследования дела в отношении Лукьянова пока нет.

Так называемое дело судей расследуется в Ростовской области с апреля 2023 года. Его фигурантами уже стали несколько высокопоставленных судей региона. Подробнее о его хронике читайте в специальном сюжете RostovGazeta.

Читайте также:
Экс-судья из Шахт мог украсть 30 млн рублей у переселенцев из ветхого жильяСуд освободил от наказания фигурантов дела о пожаре на «Театралке» в РостовеЭкс-глава Советского райсуда Ростова Елена Коблева не смогла выйти из СИЗО
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Обыски, задержания и аресты судей в Ростовской области#Уголовное дело#Ростов#Елена Золотарева#Татьяна Юрова#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика